Bonomi adelantó suba de rapiñas, baja de homicidios y hurtos, y apuntó contra Lacalle

El ministro del Interior y senador electo, Eduardo Bonomi, dijo este martes en Rocha que "hasta la semana pasada" su cartera registra una suba de 1,8% en la cantidad de rapiñas entre enero y octubre de este año frente a igual periodo del año pasado. Destacó, de todas maneras, que se ubica "en proceso de baja".

En rueda de prensa Bonomi dijo que hasta la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP, que comenzó a regir en noviembre de 2017), el Ministerio del Interior registraba una baja en las rapiñas, y luego esa tendencia se cortó y comenzó un aumento de estos delitos por lo que él denomina el "efecto noviembre". Agregó que luego de los cambios legislativos a esta norma "recién ahora estamos llegando a la misma cantidad de personas privadas de libertad que teníamos en octubre de 2017", dijo el ministro.



En tanto, destacó que se registra una baja en los homicidios de "alrededor del 12%" (también entre enero y octubre en comparación con el mismo periodo de 2018), luego de que se registrara en 2018 un crecimiento de 45,8% de este delito frente a 2017. Además, agregó que observan una caída -en la misma comparación- de los hurtos del 6%.



En tanto, dijo que estas cifras "no son definitivas, porque después de que termina el año demoramos en los ajustes, pero es un indicativo bastante cercano".

Lacalle "habla sin saber"

Por otro lado, Bonomi fue consultado sobre las palabras del candidato blanco Luis Lacalle Pou, que lo ha responsabilizado por la inseguridad en el país y la actuación policial en algunos casos, respondió que "habla sin saber, porque cuando se refiere a que la Policía se retiró, se refiere a algo que dijo el subdirector de la Policía en una comisión parlamentaria, y no lo dijo como un hecho, sino en un hecho puntual que pasó y la Policía no tiró, no respondió, porque consideraba que en ese momento hacerlo en esas condiciones producía consecuencias peores que lo que se quería evitar".



En tanto, retrucó que la Policía que él dirige "actuó después y actúa en barrios donde antes no entraba la Policía". Subrayó que "ahora no solo entra y detiene a los delincuentes, sino que tira las casas y construye casas, calles donde antes había casas que obstaculizaban la entrada de vehículos ambulancias, patrulleros, eso es lo que se ha hecho".



Enfatizó que Lacalle Pou "habla poniendo ejemplos puntuales de excepciones y no de la norma que ha seguido la Policía". En tal sentido, dijo que a partir del discurso de 2017 en el Día de la Policía destacaron "el ejercicio de la autoridad e inmediatamente comenzamos con los operativos Mirador. Ahora cuando hablan de ellos es porque estamos en año electoral, en 2017 no estábamos en ningún año electoral", señaló.

Respecto a que Lacalle Pou dijo que "la Policía recuperará su autoridad" si él llega a la Presidencia, señaló que "está por verse" si será mandatario y que esta es "otra cosa de la que no conoce", porque "cuando (dice) 'cuando sea presidente voy a dar la orden a los jefes de Policía que entren en las bocas (de droga)' parece ignorar, y es abogado, que el que da la órden de entrar a las bocas no es el presidente, son los jueces".



Entonces considera que al decir eso "busca un efecto electoral pero que no responde en lo más mínimo a la realidad" y remató: "Quizás el querría que entrar a las casas de los uruguayos lo determine el presidente, pero en Uruguay es a través de la Constitución y las leyes no lo determina el presidente".



Consultado sobre cuál será su destino si gana el Frente Amplio dijo que será "el Senado de la República, y si pierde (el Frente Amplio) también".