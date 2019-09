Consenso en todos los partidos: hay que “revivir” las comisarías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La campaña electoral avanza a paso firme hacia el 27 de octubre y, en medio del ruido, uno de los temas principales de debate es el de la seguridad pública. Los candidatos mueven sus fichas y definen su estrategia en un tema muy sensible. Y, a pesar de los discursos confrontativos, hay puntos en común en las propuestas que se presentan.

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou habla de ejercer la autoridad. “No estamos dispuestos a aceptar que la violencia se instaló para siempre en el país”, dijo el jueves en una recorrida por el interior profundo de Cerro Largo. Además, Lacalle sorprendió esta semana al anunciar la incorporación a su equipo de seguridad de Guillermo Maciel, exasesor colorado de Pedro Bordaberry que lidera la Fundación Propuestas (Fundapro), donde lleva estadísticas sobre los delitos en el país.



A su vez, Maciel aprovechó el “pase” para criticar los posicionamientos de los asesores del candidato colorado Ernesto Talvi, Diego Sanjurjo y Andrés Ojeda: dijo a El País que ellos están direccionados a lo académico y no muestran soluciones a las demandas urgentes. Molesto, Ojeda le respondió: “No somos tontos, no somos necios y no somos románticos; somos muy pragmáticos”.



Y, por último, el candidato oficialista Daniel Martínez presentó la semana pasada un paquete de 12 propuestas de seguridad. El domingo pasado visitó Casavalle junto a Gustavo Leal, su referente en seguridad, además de director de Convivencia del Ministerio del Interior. Allí, en esa zona, se demolieron las casas que ocupó la banda Los Chingas y se realojó a un centenar de vecinos, en lo que Leal llama el regreso de “la cultura de la legalidad”. Lo toman como un ejemplo a seguir.



¿Pero cuál es el menú que ofrecen los principales candidatos? Martínez hace foco en lo que llama estrategia de convivencia y seguridad. Entre otras medidas, plantea el programa “Más barrio”, con un conjunto de acciones urbanas, habitacionales, sociales y de seguridad en 25 zonas prioritarias en las que hoy viven 80.000 personas. También promete extender a 10.000 cámaras el sistema de videovigilancia, incorporando dispositivos de registro de matrículas de autos y cámaras de identificación facial.



Además, el fortalecimiento de 267 comisarías, lo cual ha sido marcado desde la oposición como una marcha atrás respecto a la política del ministro Eduardo Bonomi en este tema. Leal lo niega: “La idea no es volver atrás a lo que hacían antes las seccionales porque hace ocho o nueve años ibas a una seccional y te tomaban la denuncia en un cuaderno. Es decir, no había una georreferenciación de los delitos”. El asesor dijo a El País que la tecnología cambió la forma de trabajo: “El patrullaje estaba en las comisarías porque el comisario tenía una visión de lo que pasaba, pero con las denuncias en tiempo real se concentra el diseño en el centro de comando unificado. Ya lo dije, lo otro es querer volver a instalar el videoclub en la época de Netflix”.



Lacalle, en tanto, promueve la construcción de una cárcel de alta seguridad, el despliegue en las comisarías y la difusión de la tecnología como las cámaras de videovigilancia con la referencia de Maldonado, donde “se ha sellado el departamento” a nivel de seguridad. A juicio del asesor blanco Álvaro Garcé esas son tres medidas fundamentales.



El excomisionado parlamentario afirmó, además, que el Frente Amplio es responsable de la peor crisis de seguridad de la historia y que las cifras del Ministerio del Interior “han dejado de ser creíbles”. La fractura social, el incremento del narcotráfico y la ausencia del Estado en la represión del delito, desembocaron en la crisis actual, según Garcé.

Frase

“Bonomi es uno de los mejores ministros que hemos tenido", dijo el mes pasado a La Diaria, Sanjurjo, el asesor colorado. Ojeda, su compañero, lamenta que a nivel público no logran “sacarse esa frase de encima”, a pesar de los pronunciamientos firmes de Talvi.



Una de sus principales propuestas también es revivir las comisarías. Además, instalar “ya mismo” cárceles más chicas y mejorar la inteligencia para el combate al narcotráfico.



Cabildo Abierto -que parece representar la gran novedad electoral y se acerca al 10% de la intención de voto varias encuestas- ha realizado algunas propuestas llamativas. Una de ellas es crear un cuerpo de serenazgo, “vigilantes ciudadanos que estarían todas las noches en grupos de a dos en motos, patrullando”, explicó Antonio Romanelli, asesor del candidato Guido Manini Ríos.



El modelo está inspirado en un sistema de Perú: serán guardias de seguridad y militares retirados desocupados, que informarán a la Policía sobre “movimientos extraños” en las calles pero, como mucho, podrán hacer arrestos ciudadanos en casos extremos, dijo Romanelli.



También promueven instalar más cámaras (una cada 100 habitantes en todo el país) y una Policía Judicial que, entre otros temas, vigilará a jueces y fiscales ante posibles ataques.



Por último, el Partido Independiente también propone “repoblar” las comisarías y, en ese sentido, el candidato Pablo Mieres dijo esta semana que se necesitan unos mil policías nuevos para garantizar que las seccionales funcionen en forma correcta.

Frente Amplio Leal: “Ellos no pudieron manejar la seguridad” "Si los blancos dicen que el FA no puede presentar iniciativas en seguridad porque ya gobernó 15 años, deberían abstenerse de presentarse en los departamentos donde ya gobiernan”, afirmó Gustavo Leal, referente en seguridad del FA. “El Partido Nacional habla de ejercer la autoridad y la Policía hizo una huelga cuando gobernaron. No pudieron manejar la seguridad. La Policía estaba en una situación pésima".

Partido Nacional Garcé: “El FA tiene la culpa de la peor crisis” "El Frente Amplio es responsable de la peor crisis de seguridad de toda la historia, como lo demuestran las cifras de 2018, el peor año en materia de homicidios y hurtos. La tasa de homicidios está en niveles epidémicos. Esto es directa consecuencia del fracaso de las políticas de seguridad", dijo el asesor blanco Álvaro Garcé, quien recordó que países vecinos como Chile y Argentina tienen niveles mucho más bajos.

Partido Colorado Ojeda: “Los discursos de mano dura son vacíos” "Los tradicionales discursos de mano dura han estado un poco vacíos”, afirmó el asesor colorado Andrés Ojeda. Y después explicó: “Nuestra propuesta es de corte humanista, esencialmente empática con las víctimas del delito y entiende que, si no baja la reincidencia, no mejora la seguridad pública. Humanismo, sensibilidad y firmeza no se contraponen. Es un programa integral, no es demagógico; es serio".