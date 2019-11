Lacalle Pou tras dichos de Martínez sobre la crisis de 2002: "No es serio decir eso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes por la tarde el candidato por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo en Florida que su contrincante Daniel Martínez "sabe que esas propuestas no las puede cumplir, ahora, nosotros cada gasto que estamos haciendo lo estamos justificando".

Además, en rueda de prensa apuntó contra Martínez, quien dijo que "puede volver a pasar" una crisis como la del 2002 si gana la oposición: "No es serio decir eso, es el candidato del partido de gobierno, decir eso ya está lejos del nerviosismo, lejos del temor por perder el poder, es más grave" y remató: "Espero que haya sido un mal momento, yo estoy seguro que esa no es la esencia de Daniel Martínez".



Sobre las críticas del oficialismo de cómo realizaran rebajas, al mismo tiempo que disminuir el déficit fiscal, Lacalle Pou respondió: "Nosotros propusimos, sostenemos, decimos dónde vamos a ahorrar US$ 900 millones. De esos, la mayor parte va para matar déficit y la otra parte, va en la baja de la (tarifa de) electricidad, baja de los combustibles y apoyo a las mypimes, son las primeras tres medidas que vamos a tomar de reactivación del país".

El presidenciable blanco señaló que si llega a ganar le "gustaría" que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, los "reciba" el lunes 25 de noviembre a las 15 horas, el día después del balotaje. En tanto, señaló que aún "falta el pronunciamiento popular que es el más importante y no sabemos cuál va a ser el resultado".

En la misma línea, destacó: "No hay nada ganado, cuando uno gana lleva mucho tiempo construirlo y perder una elección es un instante, todavía tenemos que estar muy concentrados, con mucha prudencia, paciencia". En tanto, apuntó contra el Frente Amplio al destacar: "Cuando a algunos le crece el nerviosismo y están alentando resultados pesimistas o negativos, nosotros queremos hablar de una sociedad unida a partir del 25 de noviembre".



Consultado acerca de si cree que existirá mayor conflictividad con los sindicatos, respondió: "Me parece que empezar diciendo que la práctica va a ser el conflicto quizás no sea lo mejor para nadie" y enfatizó que lo importante es "mantener las fuentes de trabajo, recuperar trabajos perdidos, tratar de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, captar inversiones y abaratar los costos del Uruguay para que se pueda invertir, tenemos muchas cosas para hacer".

Mirando la gobernabilidad de un eventual gobierno que llama "multicolor", encabezado por el Partido Nacional, Lacalle Pou puntualizó que sería una "mayoría distinta" con cinco partidos. "En algunos ámbitos y temas, sobre todo de larga duración, es necesario tener una cohesión de todo el país y no solo los partidos que están en el gobierno. Por ejemplo en lo que hace a tratados internacionales, políticas de mediano y largo plazo".



En relación a cómo cómo enfocará los últimos días de la campaña, destacó que "no" va a cambiar "mucho" su discurso. En tanto, subrayó que buscará "sostener la pluralidad del nuevo gobierno, sostener que se termina un tiempo de una sola verdad y que van a convivir muchas verdades". Además, dijo que educación, seguridad pública, economía y sostener puestos de trabajo son las áreas que destacará en esta recta final.