Martínez dijo que si gana Lacalle puede haber una crisis como la del 2002 y Orsi lo negó

Yamandú Orsi, intendente de Canelones y coordinador de campaña del Frente Amplio, fue consultado en "Todo pasa" (Océano) acerca de si "puede volver a pasar" una crisis como la del 2002, como aseguró el candidato Daniel Martínez, y contestó: "No. El Frente Amplio dejó las bases para que esto no pasara, porque desdolarizó la economía".

Sin embargo, señaló: "Lo que temo es que haya un gobierno frágil como para que no pueda parar una crisis que en otro tiempo y en otras condiciones podría ser mejor controlada".

Además, dijo que Martínez se refirió a la "imprevisibilidad" que puede tener la coalición.

"Argentina está peor que en 2001 y sin embargo Uruguay se enteró un poco. No es echar miedo, es que pensamos que sinceramente eso puede volver a pasar por dogmatismo, una falta de visión pragmática y una forma de hacer política que nos preocupa", había dicho Martínez.

Por otra parte, Orsi se refirió a la propuesta de Martínez de generar 90.000 puestos de trabajo.

"Si el Frente Amplio fue capaz en diez años de crear 300.000 puestos de trabajo, cuando los gobiernos blancos y colorados habían creado 100.000, no sería una cosa desconocida. La realidad muestra eso", señaló en "Todo pasa" (Océano).

Si bien reconoció que "es cierto que se perdieron 50.000" puestos de trabajo, remarcó que recuperarlos "sería un gol".

"Tenemos la necesidad de levantar la mira. Uruguay está hoy en un cruce de caminos, donde el modelo productivo clásico tuvo un desafío importante a partir de la opción por la celulosa y eso genera oportunidades y te obliga a otras cosas como mejorar la infraestructura", señaló.

Además, remarcó que "no es disparatado para una fuerza política que ya estuvo en el gobierno y que logró lo que logró con los altibajos que todos sabemos que tenemos, plantearse algo así".

Respecto a los empleos que entregará la segunda planta de UPM, dijo que "se manejaron cifras disparatadas". De todos modos, aclaró: "Lo que había escuchado, entre lo que genera UPM, el ferrocarril incluido, más los derivados, podía llegar hasta 15.000".

"En una campaña donde no abundan las propuestas concretas, donde no se dice lo que se va a hacer si no que después de que pasen las elecciones diremos lo que vamos a hacer, acá hay una propuesta concreta (...) Que nos planteemos como objetivo 90.000 es plantearse como objetivo 90.000. Es un compromiso. Cuando te preguntan cómo, uno tiene la necesidad y la obligación de decir cuáles son las áreas de trabajo del Uruguay que necesitan hoy mano de obra.", añadió.

"Es una estrategia contraponer el misterio absoluto. El decir titulares como 'recortemos 900 millones'. El decir cosas como 'bajemos los empleados públicos'. Nosotros vamos a hacer esto contra aquello que es andá a saber cómo. Estamos contraponiendo, porque además nosotros no venimos como el año 2004 donde se nos decía que nunca habíamos gobernado. Acá hay experiencia acumulada y datos concretos", sumó.

La polémica con Sartori

El anuncio de Martínez trajo polémica luego de que el senador electo Juan Sartori, durante su campaña por la candidatura del Partido Nacional, había recibido críticas por prometer crear 100.000 puestos de trabajo si llegaba a la Presidencia

"No me gusta la demagogia de prometer números", había dicho Martínez por ese entonces.

"Yo no (lo critiqué)", dijo Orsi y pidió que "revisen el archivo".

Pese a ello, subrayó que "es cierto que alguien que nunca estuvo en Uruguay y que por primera vez vota en Uruguay, que no tiene ni idea de lo que es el Uruguay y venga a plantear a eso, sonaba raro".

Asimismo dijo que "nunca hizo una explicación de cómo hacerlo".

El domingo, en diálogo con El País, Sartori le contestó al candidato oficialista: "Si quiere Daniel Martínez, encantado de sentarme con él y explicarle cómo, porque en gran parte ese desempleo, esa pérdida de fuentes de trabajo, es el resultado de esa política del Frente Amplio".