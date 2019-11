Lacalle Pou criticó al Frente Amplio: "Van muy nerviosos, no sé qué más van a inventar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, le respondió este viernes en Flores, aunque sin nombrarlo, a su contricante Daniel Martínez, sobre sus dichos durante el debate del pasado miércoles, cuando el candidato oficialista dijo que el programa de gobierno del Frente Amplio no lo mandata, sino que solo recomienda qué hacer, y que lo que vale es lo que él disponga.

En referencia al acuerdo que alcanzaron el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, que se titula "Compromiso por el país", Lacalle Pou dijo en rueda de prensa: "Si escribimos algo entre muchos partidos políticos y ese es nuestro compromiso, después no puedo decir 'bueno, yo cumplo lo que quiero'. Una vez que uno se compromete con la palabra y además por escrito, esa es la hoja de ruta".



"Uno no puede cambiar porque falten pocos días para las elecciones y no se estén dando los resultados que uno espera. No, no, a la gente hay que decirle a la verdad todo el tiempo, y eso hace a la coherencia, confianza y eso genera certezas", remarcó el candidato nacionalista.



Al respecto, enfatizó: "Insistimos, vamos a mantener los Consejos de Salarios, pero algunos no quieren creerlo".

Por otro lado, Lacalle Pou se refirió a lo que ocurrió luego del tercer bloque del debate presidencial, cuando el líder frenteamplista se refirió al senador blanco Álvaro Delgado y unos campos del Instituto Nacional de Colonización, y el candidato del Partido Nacional lo increpó.



Gustavo Leal, ministro del Interior en caso de que Martínez sea presidente, dijo el jueves en “Desayunos informales” de Canal 12 que en un corte del debate “hubo algo bastante fuera de lugar” por parte del candidato blanco.



“No lo vio la prensa. Se enojó mucho y dijo muchas cosas fuera de lugar. Estaban los periodistas que moderaron, los camarógrafos y los ministros de la Corte Electoral. Le recomendaron bajar el tono. Hubo algo bastante fuera de lugar.”, sostuvo.



Según todos los informantes consultados por El País el blanco se mostró muy enojado, pero no salió de su atril. Le dijo a Martínez que estaba fuera de lugar, lo repitió dos veces y se retiró a dialogar con sus asesores.



Este jueves, en Soriano, Lacalle Pou dijo que “cuando cortó el micrófono” le dijo a Martínez: “Es muy bajo lo que hiciste y acordate de que las urnas pasan y las personas quedan”, contó a los medios.

En tanto, este viernes agregó sobre este incidente: "Van muy nerviosos, yo no sé qué más van a inventar. Debe estar grabado también. Bueno, yo desde ahora, ya que hay tanto misterio, yo relevo (sic) a los cameraman, sonidistas, que muestren esa filmación, se termina todo el problema".

Debates

Lacalle Pou también se refirió este viernes a los debates que se impulsaron por fuera de los presidenciales, que se desarrollaron el 1° de octubre y el pasado 13 de noviembre.



Uno de los debates que concitaba más atención era el que podría enfrentar a las candidatas a vicepresidente por las dos fuerzas, Graciela Villar y Beatriz Argimón.



En la tarde de este viernes, el Frente Amplio indicó a través de su cuenta de Twitter que "lamentan" que el Partido Nacional haya dado una respuesta "negativa" a la propuesta de debate que fue solicitado por el programa Séptimo día, de Teledoce. El comunicado remarcó que esta es "otra prueba que esconden el equipo y sus ideas" y redoblaron la apuesta: "aún aguardamos por el debate (Mario) Bergara y (Azucena) Arbeleche", los eventuales ministros de Economía de cada partido.

Lamentamos que el @PNACIONAL haya dado una respuesta negativa al debate entre @GVillar_uy y @beatrizargimon. Otra prueba que esconden el equipo y sus ideas. Aún aguardamos por el debate Bergara y Arbeleche. Agradecemos a @septimodia12 por la propuesta que favorece la democracia. pic.twitter.com/BzOxdMit1l — Frente Amplio (@Frente_Amplio) November 15, 2019

Consultado sobre si se van a desarrollar debates entre otros dirigentes de su partido que eventualmente integren el próximo gobierno a partir del 1° de marzo de 2020, Lacalle Pou respondió: "Por ahora está descartado".



En tanto, sostuvo: "El debate que nosotros teníamos planificado ya se dio", en referencia al que tuvo el pasado miércoles con Martínez, y agregó: "Ustedes recordarán que en todos los procesos de la segunda vuelta insistimos en la posibilidad de tener de un debate y el Frente Amplio nunca quiso, el candidato del Frente Amplio nunca quiso".