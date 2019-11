Argimón: la ventaja de Lacalle para hoy y qué la molestó del debate que no fue con Villar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Beatriz Argimón, candidata a la Vicepresidencia por el Partido Nacional, estuvo este miércoles en "Todo pasa" (Océano) y se refirió al debate que esta noche protagonizarán los candidatos Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou.

"Estoy muy segura de Luis. Es un candidato muy sólido respecto al contenido del tema programático, de cómo se gestó desde el inicio todo lo que significó nuestro programa y cómo después siguió atentamente de los avances del compromiso (con los demás partidos de la coalición)", señaló.

En el nuevo formato de debate de cara al balotaje, donde tras cada bloque temático tendrán cinco minutos más para administrar en un intercambio libre, Argimón se mostró afín a esa iniciativa porque le "gusta visualizar la personalidad de los candidatos".

"Me gusta que ellos naturalmente puedan mostrarse naturalmente cómo son", sostuvo.

Asimismo, dijo que "le da ventaja a Luis la solidez con la que se ha manejado desde hace mucho tiempo la visualización de un gobierno".

"Fueron muchos años de trabajo y de conformar equipos y estar al frente de esos equipos", agregó.

El frustrado debate con Graciela Villar

Tanto Argimón como Graciela Villar, compañera de fórmula de Martínez, se mostraron dispuestas a debatir. Sin embargo, el mismo no se llevará a cabo.

La candidata nacionalista explicó que esa iniciativa fue algo que surgió "de los periodistas" y aclaró que "el debate no es una cosa que nos juntamos nosotras y hacemos un debate".

"El debate se prepara por respeto a la gente, se negocia, se juntan los equipos...", explicó.

"Dije que estoy dispuesta desde el inicio al debate, pero nunca hubo una propuesta concreta al comando de campaña. Jamás. No es que yo no quise ni que Graciela no quiso. Ninguna avanzó porque, entre otras cosas, el rol que nosotros cumplimos es notorio. Yo tenía un rol de armado político, y que esa era la prioridad, y Graciela también estaba corriendo. Decir que no hubo voluntad, no es así", manifestó.

Argimón insistió en que vio "mucho periodista nervioso por organizar debates" y que "ahora está de moda".

Asimismo, recordó: "He sido una mujer política que ha debatido toda su vida".

Su molestia por querer hacer confrontarlas

"Cuando a mí me preguntaron por Graciela Villar la primera vez, yo no la tenía muy identificada porque su rubro y su militancia pasa por otra lado, pero respeto a quien trabaja en el territorio", explicó.



Argimón dijo que sabe "lo que es trabajar en el territorio" y "respeta mucho ese tema" su primer cargo fue como edil.



"Sentí que había mucho de querer confrontarnos mal en algún momento. Eso es lo que a mí sin lugar a dudas me molestó. En lugar de verse como una contribución de miradas, se veía como que estas tienen que debatir", reconoció.