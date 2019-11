Lacalle Pou: "Nosotros no vamos a trampear con el programa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Que no falta nada, le dicen. Que son menos de diez días, que en poquito más de una semana sabrá si triunfa o no. Pero para Luis Lacalle Pou “falta una vida”. La ansiedad y los tiempos son relativos, asegura el candidato blanco y pide paciencia.

“Tranquilo que ganas Luisito”, le gritan desde la platea en la tarde de Soriano, y el líder del Partido Nacional aprovecha para dar una charla técnica en la recta final de la campaña electoral.



“Yo creo que no hay nada dicho y hay que remarla como si fuéramos 5 a 0 abajo”, ordenó el candidato blanco ayer en la visita a Mercedes.



Su metáfora fue una especie de consigna repetida a lo largo de la campaña. Algo así como era el “mandamiento” del frenteamplista Tabaré Vázquez de “no vender la piel del oso antes de casarlo”, cuando le decían que el balotaje “estaba en la mano”.



Pero Lacalle Pou tiene bien presente que él llega al balotaje del domingo 24 como claro favorito y por eso exige a toda su dirigencia y militancia empezar a prepararse para el día después de la elección cuando inicie la transición con el gobierno de su exrival electoral; el ahora presidente de la República, Tabaré Vázquez.



Es que los blancos ven que el triunfo está muy cerca, y que las urnas del domingo 24 de noviembre le darán esa buena noticia que se les viene postergando desde 1994, cuando su padre, Luis Alberto Lacalle de Herrera fue electo como presidente.

Por eso ayer luego de la pausa de tres días que el comando de Lacalle Pou decidió programar para preparase para el debate presidencial, el líder blanco salió decidió a enfrentar al candidato del Frente Amplio.



El líder blanco salió a resaltar en su discurso que Daniel Martínez cambió su estrategia y parte del discurso a diez días de las elecciones para ver si puede captar votos, porque hay “olor a fracaso”.



“En realidad para vos es más importante conseguir un voto que decirme la verdad de lo que pensás hacer y escribiste. Eso es lo que hay atrás”, recordó Lacalle que le dijo a Martínez durante el debate. Y por qué digo esto, ¿no se si alguno de ustedes dedicó un rato al debate ayer?”, preguntó. La respuesta fue un “Sí” a coro. “No había ningún otro programa bueno en la tele”, retrucó con humor el blanco.



Allí recordó que Martínez dijo que no cumplirá con el programa frenteamplista y que si él gana no aumentará los impuestos como establece ese documento. “Le preguntamos al candidato del gobierno algunas cosas que dicen su programa, ese programa que fue un libro religioso del Frente Amplio”, agregó recordando a Vázquez que bautizó al programa de gobierno como “la Biblia”.



Pero Lacalle Pou continuó: “Cada cosa que le preguntamos no lo supo contestar. ¿Y qué decía el? Que el programa era algo para tener ahí, a mano. ¡No señor! Nuestro programa es para cumplirlo. Nosotros no le vamos a trampear. Hay un compromiso para cumplir. No nos pueden dejar que cambiemos porque haya olor a urna, o no. O que haya olor a fracaso o a éxito. ¡Eso no se hace! Eso es faltarle el respeto a la opinión pública. ¿Qué confiable puedo ser yo si tengo una respuesta según quién me pregunta. Sobre un tema siempre la verdad, es la mejor herramienta para relacionarnos con ustedes”, insistió el candidato blanco.

Falleció joven militante del Partido Nacional La Comisión Nacional de Jóvenes del Partido Nacional expresó ayer “su más profundo dolor por el fallecimiento del compañero Nahuel Vignoli, joven militante blanco de la localidad de Pan de Azúcar”.



Vignoli, de 20 años, murió al caerse mientras colgaba una bandera del Partido Nacional en la vía pública.



“Nahuel, al igual que miles de jóvenes en cada rincón del país, se encontraba desempeñando una militancia firme y constante por la victoria de nuestro partido, por el nuevo país y por el cambio. Desde la CNJ saludamos y le brindamos nuestros más sinceros pésames a la familia y amigos de Nahuel; y nos comprometemos a seguir militando aquella causa a la que él se aferró toda su vida: la del Partido Nacional”, dice un comunicado de la CNJ.



El debate y un “golpe bajo” que enojó

Cuando las cámaras se apagan la campaña sigue, y la contienda electoral también. Así fue el miércoles en el debate presidencial entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou.



Luego del tercer bloque, donde el líder frenteamplista se refirió al senador blanco Álvaro Delgado, y unos campos del Instituto Nacional de Colonización, el candidato del Partido Nacional lo increpó.

Gustavo Leal, ministro del Interior en caso de que Martínez sea presidente dijo el jueves en “Desayunos informales” de Canal 12 que en un corte del debate “hubo algo bastante fuera de lugar” por parte del candidato blanco.



“No lo vio la prensa. Se enojó mucho y dijo muchas cosas fuera de lugar. Estaban los periodistas que moderaron, los camarógrafos y los ministros de la Corte Electoral. Le recomendaron bajar el tono. Hubo algo bastante fuera de lugar.”, sostuvo.



Sin embargo, Leal agregó: “Como no hay registro, no quiero expresar demasiado”.



Pero la versión dista bastante de lo planteado por Leal. Así lo confirmó El País con fuentes de la organización del debate, operarios técnicos y hasta una fuente del Frente Amplio.



Según todos los informantes el blanco se mostró muy enojado, pero no salió de su atril. Le dijo a Martínez que estaba fuera de lugar, lo repitió dos veces y se retiró a dialogar con sus asesores.



Al llegar a Soriano, Lacalle aclaró el tema: dijo que “cuando cortó el micrófono” le dijo a Martínez: “Es muy bajo lo que hiciste y acordate de que las urnas pasan y las personas quedan”, contó Lacalle Pou a los medios.