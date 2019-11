Leal dijo que Lacalle Pou "perdió el control" detrás de cámara en una tanda del debate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Leal, ministro del Interior en caso de que Daniel Martínez se imponga en el balotaje del próximo 24 de noviembre, señaló este jueves en "Desayunos informales" (Canal 12) que en un corte del debate "hubo algo bastante fuera de lugar" por parte del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou.

"No lo vio la prensa. Se enojó mucho y dijo muchas cosas fuera de lugar. Estaban los periodistas que moderaron, los camarógrafos y los ministros de la Corte Electoral. Le recomendaron bajar el tono. Hubo algo bastante fuera de lugar.", sostuvo.



Sin embargo, Leal dijo: "Como no hay registro, no quiero expresar demasiado".

Pese a que no quiso ahondar en el tema, manifestó que al candidato blanco "no le gustó algo que es un dato objetivo" -aunque no precisó cuál- y por eso "perdió el control".



Debates entre ministros

Leal planteó que "un debate siempre es bueno, le hace bien a la democracia y a una elección".

"En democracia está bueno conversar, con ideas y con respeto, plantear cuáles son los enfoques de país", añadió.

Asimismo dijo que le hubiera gustado que existan debates entre los posibles ministros del Frente Amplio y el Partido Nacional, pero que "Lacalle Pou en la última etapa fue muy explícito y le pidió a sus asesores que no hablaran".

"Son estrategias", reconoció, pero insistió: "A mí me encantaría debatir".

"El que va primero tiene que tener la capacidad de estar al mando", analizó.