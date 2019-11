Álvaro Delgado tras dichos de Martínez: "Hizo una bajeza inusitada en nombrarme a mí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador electo Álvaro Delgado fue una de las figuras más mencionadas después del debate entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez, luego de que el candidato oficialista lo nombrara durante el bloque de visión país y rol del Estado.

“No quería meterme en esto, pero todos sabemos que hace poco, vía judicial, el gobierno logró recuperar un campo que tenía a partir del año 1994, cuando era secretario del ministro de Transporte, el senador Álvaro Delgado”, señaló Martínez.

El candidato agregó que Delgado "no cumplía ninguna condición para ser colono", y aseguró que el senador electo accedió a un terreno por el cargo que ocupaba. "Ese no es el Uruguay que yo quiero, yo quiero un Uruguay donde todos tengan igualdad de oportunidades y donde no haya privilegios para nadie".



"La Justicia le retiró el campo, que estaba pegado al de sus suegros, oh casualidad, en Paysandú porque estaba incorrectamente dado", expresó Martínez y Lacalle Pou le respondió: "Está equivocado, infórmese bien porque además de ser muy bajo está equivocado", indicó.

Este jueves se difundió un audio realizado por Delgado quien se refirió al cruce entre los candidatos que lo tuvo como protagonista. "Al final del debate Martínez hizo una bajeza inusitada en nombrarme a mí, obviamente mintiendo, diciendo cosas que no son reales", dice.



El senador indicó que el predio al que se hizo referencia le fue entregado después de que él se anotara como aspirante a colono cuando era estudiante de la Facultad de Veterinaria, ya que los alumnos de esta institución tienen preferencia a la hora de recibir un predio.



"Me habilitaron una transferencia pagando la deuda anterior, estaba abandonado y con mi mujer lo laburamos muchísimo y pagué la renta regularmente", dijo y agregó: "Nadie podía saber que iba a ser legislador".



"Obviamente después cuando fui legislador me empezaron a inspeccionar y tuve nueve inspecciones, todas favorables y me pusieron por ser legislador y poder ir menos tiempo -iba todas las semanas pero dos días- un 70% adicional, desde la administración de (José) Mujica para acá", expresó.



Delgado dijo que después que realizó la denuncia de la investigadora de Ancap y el procesamiento del exvicepresidente Raúl Sendic el Instituto Nacional de Colonización cambió el criterio y le dijo que no podía seguir en el terreno.



"Yo viendo venir que iban a hacer un show de la noche a la mañana de sorpresa les entregué el campo para que no pudieran decir nada. Obviamente al otro día fui a la Justicia y hoy está en el TCA (Tribunal de lo Contencioso Administrativo) y se las voy a ganar", aseguró.



Delgado concluyó entonces: "Esto fue en el 97 y no en el 94, no me sacó la Justicia, lo entregué yo y la tercera mentira y más aberrante fue que dijo que estaba pegado a un campo de mi suegro que jamás tuvo ni una hectárea ni una maceta en Paysandú, mi suegro está muerto así que no puede decir nada", expresó.