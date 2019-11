Martínez sobre posible crisis como la de 2002: "Tenemos derecho a tener miedo de que pase"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato frenteamplista Daniel Martínez habló esta mañana sobre la situación en que podría quedar el país en caso de que gane la oposición y aseguró que tiene miedo y que, además, tiene todo el derecho de sentirlo.

En diálogo con Todo Pasa (Océano FM), Martínez habló sobre sus dichos en Maldonado cuando opinó que si gana el candidato blanco Luis Lacalle Pou podría repetirse la crisis de 2002, pese a que su jefe de campaña, Yamandú Orsi, no estuvo de acuerdo.

"Hay una serie de medidas de las cuales uno tiene realmente miedo de que se apliquen: ajuste, desestabilizaciones y que buena parte de ese ordenamiento macroeconómico y política de ir haciendo adecuaciones graduales se termine convirtiendo en una política de ajuste que termine repercutiendo negativamente", indicó Martínez.

"Y tenemos totalmente miedo, digamos: ¿en la década del 90, una década de excelentes condiciones económicas para el país, no fue donde se generaron las condiciones para la crisis de 2002? Por supuesto que se generaron. Muchísima gente tenemos absolutamente derecho a tener miedo de que eso pase", agregó Martínez.



El candidato dijo que hay una clara posibilidad de que ocurra un "desbarajuste" y de que no se logren muchas de las variables económicas que deberían darse. Si se pierde la "confiabilidad, previsibilidad, y la gradualidad" que tiene Uruguay "no se hasta dónde se va a llegar, sinceramente tengo miedo", expresó.



Martínez indicó que lo que se anuncia muchas veces puede tener un impacto "más que negativo en la economía uruguaya" y que por lo tanto "el derecho a tener el miedo de que muchas cosas de lo logrado terminen desajustando la economía uruguaya es totalmente cierto".



De todas maneras el candidato frenteamplista indicó que la acusación de Lacalle Pou de decir que desde el Frente Amplio se apela al miedo, es solo una "una forma de inhabilitar cualquier planteo".