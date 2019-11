Mujica: "Ningún presidente puede hacer un carajo si no tiene una fuerza política colectiva que lo respalde"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica habló ayer en un acto en Artigas sobre el debate presidencia, el que dijo que no le gusta porque "se tiende a personalizar": "Parece que estamos eligiendo un rey, un monarca y no un presidente". Y de inmediato lanzó un mensaje.

El eventual ministro de Ganadería en caso de que Daniel Martínez se imponga en el balotaje, manifestó que "un presidente tiene que recordar que nadie es más que nadie, que no es ningún Dios".

Y ahondó: "Ningún presidente puede hacer un carajo si no tiene una fuerza política colectiva que lo respalde, que esté en todas las esquinas y todos los lugares", remarcó el expresidente del Uruguay entre 2010 y 2015.

"Quiere decir que lo más importante es la corriente política. Las repúblicas se inventaron en el mundo para suscribir que nadie es más que nadie. Las repúblicas no son monarquías", añadió.

Las declaraciones de Mujica se producen luego que en el debate Martínez planteó que si bien el Frente Amplio tenía un programa de gobierno el mismo no lo mandata, sino que solo recomienda, y que lo que vale es lo que él disponga. "Como fui insultado, fui acusado de mentiroso, le voy a decir al candidato que el programa del Frente Amplio no mandata, y que el candidato ha decidido que no se van a subir impuestos", dijo Martínez en el debate.

Finalmente, en el video difundido en la cuenta de Twitter del Movimiento de Participación Popular, Mujica subraya que "el papel del individuo sigue siendo importante, pero es importante si tienen un pacto colectivo que los respalde".