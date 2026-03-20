La reflexión de Cosse por el nivel del debate político: "¿Voy a resolver mis diferencias a los tiros?"

La presidenta en funciones de Uruguay, Carolina Cosse, quien sustituye momentáneamente a Yamandú Orsi por un viaje oficial a Colombia, brindó este viernes una rueda de prensa en la que le consultaron acerca del nivel del debate político, tema sobre el cual se explayó.

"Una cosa es lo que se ve en las cámaras y otra es el diálogo político. Sin embargo, todo cuenta. Lo que se ve en las cámaras es muy importante porque es lo que ve la población: la población no está en las comisiones del Parlamento viendo cómo estamos todos ahí opinando", expresó la exintendenta de Montevideo.

A su entender, el trato en comisiones es correcto y "hay aportes de todos", pero "eso no se ve". "Lo que se ve es el griterío, líneas que se cruzan", mencionó.

Cosse lamentó esta situación porque entiende que la política tiene "una condición pedagógica": "¿Quiere decir que los políticos le enseñamos a la gente cómo tiene que vivir? No, lo que quiere decir es que como en la democracia al final del día las cosas se resuelven con política, los que trabajamos en política tenemos que dar un ejemplo de cómo se resuelven las cosas y cómo no".

Para la vicepresidenta, "la democracia es un acuerdo que tiene la sociedad para resolver sus diferencias", y entonces se preguntó: "¿Voy a resolver mis diferencias a los gritos o a los tiros o voy a resolver con determinadas normas, con determinadas reglas?".

"Hay líneas que no hay que cruzar. La respuesta a eso es no bajar al barro. Sé que a veces lo que vende son los titulares de las diferencias, los disensos o los disparates que se dicen; yo nunca voy a bajar al barro", apuntó.

Carolina Cosse, Yamandu Orsi y Alejandro Sanchez ante la Asamblea General Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Más allá de las diferencias habituales que muestran los dirigentes políticos locales, el comentario de Cosse surgió en una semana en la que el Parlamento debatió por comentarios del senador del Partido Nacional Sergio Botana, exintendente de Cerro Largo, quien afirmó que todas las decisiones del Frente Amplio "están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven".

La bancada del oficialismo en el Senado planteó una moción para que el hecho sea tratado como asunto político con el objetivo de condenar las declaraciones. "Se trata de afirmaciones de extrema gravedad, irresponsables y absolutamente carentes de sustento. No solo agravia a una fuerza política con una larga trayectoria democrática, sino que también deteriora la calidad del debate público en un tema que exige la máxima seriedad", expresaba el documento presentado, que contó únicamente con los votos del Frente Amplio y por tanto no fue aprobado, ya que requería de dos tercios de la cámara.