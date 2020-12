Juan Salgado: “Quiero creer que Cosse se trabucó con sus anuncios”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Cutcsa (que maneja casi el 70% de los ómnibus de la capital), Juan Salgado, recibió con preocupación los anuncios de la intendenta Carolina Cosse tras la aparición de rastros de coronavirus en varias unidades.

Entiende que se equivocó al pedirle a la población que no utilice los ómnibus y al decir que en su lugar haga uso de “medios alternativos”. Dijo que recibió preocupación tanto de cooperativistas como de trabajadores de su propia empresa. Y aclaró que a partir de enero no es posible tener el 100% de la flota en la calle, como pidió la comuna. Como presidente de la Cámara Uruguaya de Transporte, elogió los esfuerzos y medidas del gobierno adoptadas a nivel nacional.

-La intendenta Carolina Cosse recomendó a la población no utilizar los ómnibus. ¿Qué opinión le merece?



-Por un lado obliga a poner el 100% de la flota y por el otro dice que no se utilice el transporte público... Yo quiero pensar que no es lo que quiso decir, quiero pensar que se trabucó. Y mucho más al hablar de que la gente utilizara transportes alternativos. Si yo no pensara que no quiso decir eso, entonces contestaría otra cosa. Diría que el transporte colectivo tiene credenciales más que suficientes de haber trabajado de forma responsable y seria en estos nueve meses con todas las autoridades, poniendo lo necesario para tener la garantía sanitaria dentro de las unidades. Y tenemos la capacidad de darles respuestas a las autoridades sin tener que pensar en ningún otro medio alternativo.

-Cosse sugirió el uso de la bicicleta, por ejemplo... ¿Usted infiere que al mencionar “medios alternativos” se refirió a Uber y otras empresas de aplicaciones?



-Yo parto de la base de que fue un error en el anuncio, una equivocación. Al transporte no le afecta que la gente utilice la bicicleta, más en esta época del año; es un tema saludable. Pero cuando se habla de transportes alternativos... Yo he recibido entre ayer y hoy (por el lunes y el martes) la inquietud de las empresas cooperativas, que me han llamado muy preocupadas. He recibido la preocupación de los propios trabajadores de Cutcsa. Hasta el día de hoy mantengo mi creencia de que eso fue un error. Y quiero pensar en todo lo bueno que dijo en cuanto al refuerzo de las medidas sanitarias.

-El disparador de los anuncios fue el hallazgo de restos del virus en 10 de 69 ómnibus inspeccionados con ayuda del Instituto Clemente Estable. ¿Le sorprendió que esto ocurriera?



-No, no me sorprende. El informe dice: “Es importante destacar que la detección de material genético viral en el ambiente es un indicador de la presencia previa de partículas virales”. Pero al final deja en claro que “no brinda información acerca de su infectividad”. Restos de coronavirus evidentemente debe haber en muchos lados. Yo la noticia la daría al revés. Si el informe dice que estos procedimientos fueron muestras realizadas antes del comienzo de los protocolos de limpieza rutinarios, quiere decir que una vez que las unidades comienzan el servicio y al hacerse la limpieza normal, prácticamente desaparece el rastro de coronavirus. Lo que yo digo es que se están haciendo las cosas bastante bien, más allá que se tengan que mejorar. El protocolo que tiene Cutcsa es muy costoso, pero lo hacemos no por obligación sino por convicción, para tratar de que nuestra gente trabaje en un lugar lo más seguro posible y para que el ómnibus tenga las garantías necesarias para albergar a la población. El promedio de los viajes es de 15 a 20 minutos. Los científicos nos dijeron en julio que debíamos agregar, además del uso del tapaboca, la ventilación de las unidades como un elemento primordial. En algunos de los viajes no se logra tener el distanciamiento recomendado porque es imposible, pero no tenemos conocimiento de ningún funcionario que haya tenido coronavirus a consecuencia de haber estado trabajando en la unidad. En la conferencia de prensa de los científicos se identificó los lugares en los cuales era más factible contraer el coronavirus, y en ninguno de esos casos estaba el transporte colectivo.

-Pero el informe del Instituto Clemente Estable dice que la aparición de rastras del virus en las unidades coincide con el aumento de casos. Esto también lo destacó la intendenta.



-Sin duda, estamos brindando un servicio en el mismo Montevideo en el que lamentablemente estamos viendo el aumento de casos. Creo que lo que se debe hacer es reforzar todavía más; hoy hay 26 terminales en donde los ómnibus de Cutcsa paran para hacer las escalas técnicas y en cada una de ellas hay un grupo importante de gente, de una empresa que tenemos contratada, para hacer una limpieza profunda de todos los puntos de contacto del pasaje.

Juan Salgado, presidente de Cutcsa. Foto: Leonardo Mainé

-¿Ya se atendió el pedido de la intendencia de poner el 100% de las unidades en la calle?



-Sí, ya estamos con el 100%, dando un servicio a un mercado que no llega al 60% al día de hoy. Con el aumento esperado de viajes por estos días tan especiales, casi vamos a llegar al 60%. Y no solamente hemos puesto el 100% de las unidades; en algunos canales especiales, como Camino Maldonado o Agraciada, hay recorridos como el 130, 185, 124, que están teniendo un promedio de un 20% más de unidades y frecuencias en comparación con lo que había antes del 13 de marzo. A partir del 26 de diciembre, como históricamente sucede, la venta de boletos baja. Estimamos que quedará por debajo del 50%. Y nosotros vamos a seguir dando el servicio con un porcentaje mayor al 80% en Montevideo.

-¿No se puede cumplir en enero con el 100% que pidió la intendencia?



-No se puede porque sería demasiado, pero nosotros creemos que no se va a llegar al 50% de demanda, porque cae naturalmente por el verano (la gente se va para el interior) y porque no hay bares de noche, no hay carnaval y las playas de Montevideo van a estar condicionadas, con aforo. Estamos estimando poner un 45% más de oferta que la demanda que exista en enero y febrero.

-La intendencia anunció también un subsidio. ¿Es suficiente? ¿Esto fue conversado con las empresas?



-No, no está conversado y nosotros vamos a mantener la misma actitud que tuvimos desde el 13 de marzo, cuando priorizamos lo sanitario. Los temas económicos, que también son importantes, serán conversados después. La pérdida de 2020 en el transporte en general en todo el país ha sido millonaria. Y las autoridades nacionales y departamentales han estado a la altura de las consecuencias, apoyando desde el principio. Lo primero es hacer los esfuerzos todos. Y la demostración está en 2020: el 75% de la pérdida que tuvo Cutcsa fue absorbida por las medidas que tomamos internamente, desde el punto de vista netamente empresarial y en acuerdo con los trabajadores. Y para el año que viene pensamos que va a ser exactamente lo mismo. Vamos a terminar este año con casi un 40% menos de venta de boletos respecto a 2019. Y esperamos algo parecido en 2021.

-Ya se anticipa que la venta de boletos bajará más en enero y febrero. ¿Se sabe cuál será la pérdida de las empresas en esos dos meses de verano?



-Tenemos que ver el servicio que vamos a estar dando. Es muy difícil hablar de un número, pero cualquier pérdida son algunas decenas de millones de dólares. El tema es encontrar el equilibrio con la oferta de flota que se va a poner.