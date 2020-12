Campings, colonias de verano, hoteles y casas afuera: ¿cuál es el riesgo según el GACH?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la llegada del verano y las vacaciones son mayores las actividades disponibles para realizar con amigos y familia. Las colonias de vacaciones, los campamentos y las estadías en los hoteles aumentan la demanda, lo que implica a su vez un aumento en el riesgo de exposición al coronavirus.

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) indicó que las actividades de turismo rural o de agroturismo, como por ejemplo visitar estancias, bodegas o hacer senderismo, están dentro de un grupo de riesgo bajo debido a que las posibilidades de contagio son menores.



Lo mismo ocurre para otro tipo de actividades que se realizan al aire libre y que se pueden hacer durante el tiempo de ocio, como el trekking y el canotaje.

En esta época es normal ver además varias personas que aprovechan el buen tiempo y las altas temperaturas para salir a surfear o navegar en veleros. Estas dos actividades son de riesgo bajo en caso de ser individuales, pero si se trata de asistir a una escuela para practicarlas pasa a ser riesgo moderado.

Otra de las tradiciones en el verano, y especialmente ahora que las fronteras están cerradas y se incentiva el turismo interno, es alquilar casas en otros departamentos para pasar algunos días afuera. Hacerlo implica un riesgo bajo en caso de que se mantenga la burbuja y se vaya con la familia. Esto se mantiene al momento de ir a la playa.

La situación cambia en el caso de los hoteles. Las estadías en este tipo de establecimientos pasan a ser de riesgo moderado debido a que el contacto con otras personas que no forman parte de la burbuja es mayor. El riesgo disminuye en los casos de hoteles rurales que cumplan con todos los protocolos establecidos.

Dentro del riesgo moderado establecido por el GACH también están los campings que no son agrestes y las colonias de verano —una de las opciones favoritas de los padres al finalizar las clases—. En la misma línea también se encuentran dentro de este grupo los campamentos escolares.

Las salidas con niños a los parques de diversiones también implican un riesgo moderado, al igual que los niños jugando en las camas elásticas o en los inflables (si bien en este caso el riesgo es menor).

De todas maneras el GACH indicó que el riesgo siempre se incrementa en los casos en que no se use tapabocas ni se mantenga la distancia social recomendada. Lo mismo en los casos en que no se respete la burbuja o en casos de permanencias prolongadas. En este sentido, los científicos expresaron que una hora de exposición se considera de bajo riesgo, de una a dos moderado y de más de dos horas de alto riesgo.

Actualmente en Uruguay hay 4.670 casos activos, según el último informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) publicado en la noche de ayer lunes. El departamento con más casos es Montevideo con 3.069, seguido por Canelones con 757 y Rivera con 203.