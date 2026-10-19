"Irregularidades e ilegalidades": blancos apuntan contra Jutep y adelantan que convocarán a Mahía al Parlamento

El Directorio del Partido Nacional mantuvo una reunión este lunes donde se analizaron nuevas "irregularidades" en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que vienen siendo denunciadas por la fuerza política desde hace meses. A la salida del encuentro, el presidente del directorio, Álvaro Delgado, realizó una conferencia de prensa en la que hizo referencia a "las acciones" de la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, así como del vicepresidente, Alfredo Asti (ambos representantes del oficialismo), quienes "han cometido arbitrariedades, irregularidades e ilegalidades".

Delgado señaló que tanto Ferraris como Asti han realizado "acciones" que "se apartan de todas las normas de los directores que integran organismos que tienen que custodiar la ética de la función pública". Apuntó a que hay "prejuzgamientos, influencias indebidas sobre los servicios técnicos" y resoluciones que "violan" normas legales.

El presidente del directorio nacionalista también trajo a flote un informe del catedrático Augusto Durán Martínez. En la declaración oficial del órgano partidario, se subraya que las conclusiones de la exposición "coinciden con las advertencias jurídicas formuladas por el director representante de la oposición en la Jutep (Luis Calabria)".

Cartel en el interior del edificio sede de la Junta de Transparencia y Etica Publica, JUTEP. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

"El informe concluye que la presidenta del organismo, en 2025 alteró unilateral e ilegalmente el procedimiento de tratamiento de denuncias antes de que su modificación fuera aprobada por el Directorio", dice la declaración del Partido Nacional. Además, señala que la actuación de Asti "al elaborar y circular un informe antes de la intervención de los servicios técnicos constituyó un procedimiento indebido y configuró prejuzgamiento".

Delgado adelantó que mantendrán una reunión de coordinación con el resto de partidos de la Coalición Republicana (CR), para tomar acciones "coordinadas y conjuntas" ante la "sumatoria de ilegalidades e irregularidades".

"Nos genera mucha preocupación institucional y republicana, sobre todo porque es un organismo que tiene que custodiar la ética y la función pública, y la verdad que no ha tenido la misma vara en tener la ética en su propio accionar", manifestó Delgado.

Añadió que la Jutep se ha transformado, por decisión de la mayoría oficialista, en un organismo que "acciona discrecionalmente según sean denuncias a funcionarios del Frente Amplio y de la oposición".

Ana Maria Ferraris, presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Publica. Foto: Leonardo Mainé

Delgado anunció que el diputado nacionalista Pablo Abdala, así como otros miembros de la CR, citarán al ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía al Parlamento, ya que la Jutep depende de esa cartera.

El caso Danza en la Jutep

El caso de la Jutep en el que tanto los blancos como el resto de los integrantes de la coalición republicana más han insistido es el que tuvo en el centro a Álvaro Danza, presidente de ASSE, a quien a fin de año, con votos oficialistas, la junta descartó que hubiera alguna incompatibilidad constitucional con el hecho de que el jerarca trabajara en varios centros privados —además de la docencia en la Udelar—, al tiempo que conducía el prestador estatal y además cobraba una partida por "exclusividad".

Aquel fallo, en su punto 2, recomendaba a Danza que cuando hubiera "duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses" se abstuviera de "participar de la toma de decisiones que puedan afectar su objetividad e imparcialidad, en particular en la tramitación de contratos", sugerencia que él no siguió recientemente, cuando firmó una resolución que dispuso la adquisición de camas a La Española, mutualista en la que trabajó hasta el año pasado —lo que entra en contradicción con el Tocaf.