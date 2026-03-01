Goñi asumió como presidente de la Cámara de Diputados: "El reto es la transformación tecnológica responsable"

El diputado Rodrigo Goñi, Partido Nacional, asumió este domingo 1 de marzo como presidente de la Cámara de Representantes, sustituyendo en esa función -que desempeñará por un año- al frenteamplista Sebastián Valdomir.

Al asumir el cargo, Goñi sostuvo que "la vara estaba alta" tras la presidencia de Valdomir durante 2025, en un año de negociaciones entre oficialismo y oposición, donde se votó el Presupuesto Nacional, la Rendición de Cuentas, el acuerdo Unión Europea-Mercosur y el salvataje a la Caja de Profesionales, entre otros temas que requirieron articulación.

De la asunción de Goñi participaron la vicepresidenta Carolina Cosse, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti. En su discurso, el diputado nacionalista señaló que "es un hombre de fe", pero no cree "que las cosas caigan del cielo". "Las cosas las hacemos los hombres y las mujeres, con ayuda, para nosotros los que creemos (en Dios). Hoy no estaríamos festejando aquí 41 años de democracia ininterrumpida si no hubiéramos tenido los grandes presidentes que tuvimos, como Julio María Sanguinetti, primer presidente de la reapertura democrática y el último, Luis Lacalle Pou", aseveró.

Goñi también saludó las presidencias de Luis Alberto Lacalle Herrera, Jorge Batlle, José Mujica y Tabaré Vázquez, a los que consideró "grandes presidentes". El legislador blanco, integrante del Espacio 40, indicó que hará "cumplir el reglamento" durante su presidencia en la Cámara Baja.

Rodrigo Goñi en entrevista con El País Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Revolución tecnológica

"Tenemos que agradecer nuestras instituciones, que no se hacen con gritos. Se construyen con perseverancia, continuidad institucional, que no significa hacer siempre lo mismo", añadió. Goñi dijo que "el pueblo uruguayo, ganando o perdiendo, al que le tocaba, siempre celebra la alternancia" y sostuvo que esa "es la base de la paz social".

Por otro lado, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, resaltó "la identidad" de Uruguay "en un tiempo de revoluciones múltiples, con guerras que en un mundo hiperconectado nos impacta". Además, se refirió a una "revolución silenciosa" que es la tecnológica y cómo impactará a futuro. "Hace poco tiempo no sabíamos los daños que se generaban con malos usos de dispositivos en los niños, ahora sí hay evidencias en el mundo que tenemos que garantizar usos, sobre todo para nuestros niños, adecuados, para que puedan aprovechar sus enormes posibilidades pero también para prevenir de sus riesgos", aseveró.

WhatsApp en un celular. Foto: Pixabay.

"Para este mundo no estábamos preparados, ni las películas de ciencia ficción nos decían cosas que pasan hoy y siguen pasando día a día. También tenemos que reconocer que nos agarró un poco con las defensas bajas, porque tuvimos un siglo de mucho bienestar, porque nuestra cultura fue enfatizando el reclamo de los derechos que de las obligaciones. Esa cultura individualista que se nos coló en todos lados, por las nuevas tecnologías", agregó.

Por otro lado, el legislador nacionalista sostuvo que "el reto tecnológico es enorme y tiene muchos desafíos para bien, pero también presenta enormes riesgos". "Nuestro principal organismo, al que el Estado le encomendó liderar la transformación digital y tecnológica, hace tres meses que está sin director", dijo Goñi sobre la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), que quedó acéfalo tras la renuncia de Daniel Mordecki.

Rodrigo Goñi, legislador del Partido Nacional. Foto: Archivo El País.

Goñi aseguró que el reto "es la transformación tecnológica responsable". "No tenemos derecho a ser indiferentes contra esos retos, ya que cuando la política se retira, parte de la sociedad, la que menos posibilidades tiene, es la que más sufre", afirmó.

Por otra parte, Goñi señaló que se abordarán "marcos regulatorios" para entenderlos, pero dijo que eso "no significa que se vaya para un lado u otro". También se refirió a la necesidad de generar "laboratorios tecnológicos antes de hacer una regulación para la sociedad" y explicó que "en Parlamentos del mundo", existen estos laboratorios.

Además, el diputado blanco sostuvo la necesidad de que se instale una comisión de bioética en el Parlamento para que "la academia esté presente" antes de llevar adelante leyes sobre el tema.

"Tenemos que ser conscientes del momento crucial que vivimos. Recomponer un clima de confianza que se ha ido erosionando. Me tengo fe para que la Cámara de Diputados sea un lugar de encuentro para todos los uruguayos y representar no solo lo que nos diferencia, con respeto, sino también representar lo que nos une. Este Parlamento de diferentes bancadas tiene un mandato de la ciudadanía, que es representar lo que nos une", aseveró.

Por otro lado, sobre las 18:30 horas sesionó la Asamblea General que se reunió a fin de proceder a la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la L Legislatura.