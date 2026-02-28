"Parlamento debe adoptar de manera urgente la inteligencia artificial", dice futuro presidente de Diputados

El diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi asumirá este domingo la presidencia de la Cámara de Representantes para el segundo año del período legislativo. A pocos días de iniciar en el nuevo rol, en su despacho del anexo del Palacio Legislativo, habla de la importancia de que el Parlamento implemente sistemas de inteligencia artificial.

El legislador critica al gobierno por haberse dedicado en su primer año a revisar la gestión anterior de Luis Lacalle Pou. Y también cuestiona que en lo que va de la administración conducida por Yamandú Orsi no se avanzó "en nada". Así, llamó a "revertir el proceso vicioso de revisionismo" ante "desafíos tan importantes".

—Usted ha hecho hincapié en la inteligencia artificial. ¿Va a llevar esta impronta a la presidencia de la Cámara de Representantes?

—La transformación tecnológica responsable es lo más relevante desde el punto de vista político, económico, cultural y social. Hoy son más elevados los niveles de productividad con el uso intensivo de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Es de vida o muerte tener las capacidades para un uso adecuado. Todas estas herramientas te permiten ser o no competitivo en cualquiera de los sectores de actividad.

—¿Y qué va a hacer el Parlamento?

—El Parlamento es quien tiene el mandato de generar el marco para que todo esto funcione. Es un cambio de chip y el Parlamento tiene que dar el ejemplo: para empezar, debe adoptar inteligencia artificial. Es de los pocos del mundo más desarrollado que no lo ha hecho. Por lo tanto, estamos trabajando de manera intensa para realizarlo en 2026. Los asistentes de inteligencia artificial que tienen otros parlamentarios —de la región, por ejemplo, en Chile— permiten no solo una mejor productividad sino también el procesamiento de una enorme cantidad de información para mejorar la calidad legislativa.

—¿Su idea es implementarlo en Uruguay?

—El Parlamento tiene que adoptar de manera urgente sistemas de inteligencia artificial. También está absolutamente demostrado que, cuando estos fenómenos tienen tal incidencia en la sociedad, su regulación inteligente permite promoverlos y habilitarlos. El Poder Judicial quiere utilizarla para la investigación, pero ¿qué podrán hacer? No saben. De resolverse un juicio con estas herramientas por completo, ¿dónde se establece que debe haber una supervisión humana, que es un principio básico a regular? Además, a las personas que puedan sufrir daños, por ejemplo, en un diagnóstico médico, hay que darles garantías.

—¿Va a presentar un proyecto de ley?

—Varios. Hay un paquete de grandes marcos que tenemos que estudiar. También es importante la ciberseguridad: capaz que tenés más inseguridad dentro de tu casa que en la calle. En cualquier momento nos paran un hospital o el sistema bancario, y ya lo han hecho con Agesic y otros organismos del Estado. Estamos regalados en la ciberseguridad. Por otra parte, hay una discusión en el mundo por el uso de las plataformas. Hay evidencia súper fundamentada que indica que un uso irresponsable e inadecuado de algunas genera daños irreversibles a nuestros niños. ¿Prohibirlas? No, pero sí regular y generar ciertas salvaguardas. Estamos a tiempo de una discusión racional que nos permita, incluso con cierto consenso de nuestros jóvenes, generar determinadas medidas que, si se van entendiendo, se puedan cumplir.

—¿Qué receptividad encontró en las bancadas? Porque, si todo esto no se hizo hasta ahora...

—Muy buena. Las cosas no se hacen a veces porque nadie las propone. Los mediocres han puesto, casi que impuesto, temas enfocados en la revisión del gobierno anterior para la búsqueda de fallas. Una estrategia deliberada, de lo contrario, no se entiende cómo hace un año que estamos con Cardama en un mundo que tiene todos estos desafíos. Son cuestiones estériles porque, si le preguntas a los 3,5 millones de uruguayos, muy buena parte le reprocha al sistema representativo que se enfrasque en estos temas que no sienten propios. El sistema político, a partir de este revisionismo donde uno ataca y el otro se defiende, generó la erosión de la confianza y un desafío urgente es recomponerla.

—¿Cómo lo haría Diputados?

—Es donde está representada la ciudadanía y se puede hacer mucho. Primero, aprovechemos que no hay mayorías. Eso, de alguna forma, es un incentivo a buscar recomponer ámbitos de confianza que le permitan a cualquiera de las partes, incluso al gobierno, tener un clima que le permita resolver rápidamente asuntos como, por ejemplo, la sequía. Mi experiencia es que, si nos embarcamos y ponemos la energía en los grandes temas, la mayoría de los legisladores somos gente de buena voluntad. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque no se ha planteado. El miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes (N.de.r. Sebastián Valdomir, del Frente Amplio) planteó como gran cuestión que se encontraron actas de hace 50 años. No discuto, y habrá que procesar, en tres minutos, con un sistema de inteligencia artificial u otro informático para ver si hay alguna cuestión. Pero no podemos anunciar como gran tema lo que sucedió hace 50 años porque el tsunami tecnológico ya está en nuestras costas.

—Una cosa no quita la otra. Estas actas de sesiones secretas del Consejo de Estado entre 1973 y 1984 son parte de la historia del país.

—Hay que priorizar. En 2025, por acción u omisión, se priorizó la revisión con resultados catastróficos. El país no avanzó en nada. Al revés, porque nos pasamos en el revisionismo, empresas importantes están anunciando su cierre todas las semanas. Tenemos un problema de inversión. Las proyecciones que hizo el ministro de Economía, Gabriel Oddone, eran un espejismo. También es responsable del revisionismo porque se puso a despotricar contra el gobierno anterior. Además, está demostrado que los buenos resultados en lo macro fueron consecuencia del excelente manejo que hubo en la administración anterior. Tenemos que revertir un proceso vicioso de revisionismo, sobre todo en un mundo que nos plantea desafíos tan importantes.