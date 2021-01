Gobierno pretende iniciar vacunación contra el COVID-19 a fines de febrero

La vacuna de Pfizer-BioNTech será la primera en llegar a Uruguay. El gobierno de Luis Lacalle Pou pretende poder empezar a vacunar a fines de febrero. Las dosis llegarán al aeropuerto Internacional de Carrasco desde Europa, ya que el acuerdo con el laboratorio BioNtech y el Estado uruguayo establece que las dosis salgan desde Bélgica, según informó El País el viernes 15 de enero en base a fuentes oficiales.

La intención inicial del gobierno era adquirir un millón de dosis de la vacuna producida por Pfizer-BioNTech. De esta forma se garantizaría la inmunización para 500 mil personas, ya que con este tipo de vacuna se requieren inyectar dos dosis, con un plazo de 21 días entre la primera y la segunda.

Sin embargo, la altísima demanda que existe en el mundo por las vacunas para el combate al coronavirus, y el bajo poder adquisitivo de Uruguay en comparación con el resto de los países, llevó a que las negociaciones redujeran ese número pretendido por el gobierno uruguayo.

De todos modos, de acuerdo con la información proporcionada a El País por fuentes que están al tanto de las negociaciones, la cantidad de vacunas que llegarán a Uruguay serán las suficientes para iniciar una vacunación amplia en el sistema de salud.

En una primera instancia será con este tipo de vacunas producidas por Pfizer-BioNTech con las que se inmunizará a parte de la población, para lo que se requiere mantenerlas y distribuirlas a menos de 70 grados centígrados (bajo cero).

El gran avance en las negociaciones que permitieron sellar contratos con laboratorios productores de las vacunas, motivó a que el Poder Ejecutivo redactara un decreto por el cual se habilitaba al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a suscribir contratos de compra de las vacunas con carácter “urgente”.



El texto fue redactado en la Presidencia, impreso y luego recorrió el pasado lunes los diferentes ministerios para que los secretarios de Estado del gabinete lo firmaran.

Pfizer-BioNTech será la primera en llegar a Uruguay pero no la única. Al menos otras tres vacunas de tres laboratorios mantienen negociaciones “más que avanzadas”.



La rusa “Sputnik V” y la china “Sinovac”, son parte del “paquete” de inmunización que el gobierno negocia para la población uruguaya. Las autoridades sanitarias manejan otra opción para sumar dosis al país además de las tres mencionadas en este artículo periodístico.

El objetivo del gobierno que lidera Lacalle Pou es que estas vacunas-que no están tan avanzados como las de Pfizer-BioNTech- lleguen para una segunda tanda de inmunización en diferentes capas de prioridades de la sociedad.



Pero la gran apuesta para comenzar a combatir el virus es con Pfizer-BioNTech. Esto fue posible dadas las altas conexiones que el laboratorio productor de esa vacuna tiene con el país. Las autoridades del gobierno se conectaron directamente con los principales accionistas de ese laboratorio para poder conseguir las dosis.

Las tratativas -que el gobierno definió como “al más alto nivel”- dieron resultados. Por eso los jerarcas del gobierno confían en que en los últimos días de febrero se inicie el plan de vacunación en la salud primero, y luego en los trabajadores de la educación.

Es por este motivo también que las autoridades de la educación confirmaron que no se pretende cambiar el cronograma de inicio de clases previsto para el 1° de marzo.

Si bien la apuesta del gobierno es comenzar cuanto antes con la inmunización, durante estos días varios jerarcas se han encargado de advertir que la llegada de las dosis no supone dejar los nuevos hábitos de cuidado y prevención del virus. El secretario de Presidencia, Delgado, dijo ayer que el nuevo proceso “no va a estar exento de los cuidados personales”.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) notificó ayer 590 casos nuevos en un total de 6.396 exámenes. El organismo agregó que fallecieron 11 personas y que hay 7.706 persona cursando la enfermedad, 104 de ellas en CTI.



La tasa de positividad (que refiere a la cantidad de test positivos sobre el total de realizados) pasó de 11,05% el lunes a 9,22% ayer.



Hay casos activos en los 19 departamentos.

Cautela en la industria

En tanto, entre las empresas que están negociando con el gobierno reina la cautela. Es que no solo preocupa la logística que deberá montarse para el traslado y distribución de las dosis, sino que también advierten que no es adecuado precisar detalles sobre su llegada hasta que se llegue al momento de la firma.



Representantes de Pfizer en Uruguay indicaron ayer a El País que las negociaciones continúan y que cuando haya novedades serán comunicadas a la población.



En paralelo, siguen las conversaciones entre las autoridades y la empresa alemana Va-Q-Tec, una multinacional con base en nuestro país que se encargará de proporcionar freezers y el sistema de embalaje para mantener el frío de las vacunas que requieren temperaturas bajo cero.



Uno de los temas que están sobre la mesa refiere a la distribución de las dosis a los vacunatorios del interior del país, dado que en estos centros hoy no están dadas las condiciones para recibir vacunas que requieran muy bajas temperaturas. Este es uno de los aspectos que en estos días comenzaron a plantearse en una serie de reuniones virtuales entre las autoridades del MSP y los directores departamentales de Salud, según confirmaron a El País distintos jerarcas.



Un director de salud departamental comentó que trabajan en la “definición de la estrategia” y operativa para que las dosis sean accesibles y lleguen a todas las ciudades.