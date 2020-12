Los maestros también integrarán el primer grupo que recibirá la vacuna contra el virus

Los expertos que asesoran al Ministerio de Salud Pública (MSP) en materia de vacunas contra el coronavirus, recomendaron al gobierno que además de los adultos mayores de 65 años y el personal de la salud (principalmente el afectado al cuidado de los ancianos en residenciales y hospitales), se incluya a los maestros y docentes en la primera etapa de inmunización contra el COVID-19.

Fuentes de la salud informaron a El País que finalmente se resolvió incorporar esa recomendación. La primera etapa será “escalonada”: si bien se comenzará con estos tres grupos, la campaña de inmunización continuará su curso con otros más y no se descarta seguir con colectivos de efectivos policiales o bomberos, por su carácter de servicios esenciales. Son decisiones similares a las que han tomado en otros países.



En paralelo, en el MSP evalúan adquirir más dosis para llegar a cubrir el 40% de la población, luego de asegurarse un millón y medio de vacunas para 750.000 personas (20%) a través del fondo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Pero en los últimos meses se recibieron varias propuestas de farmacéuticas que no se encuentran en el mecanismo Covax, y en el gobierno por ahora han dejado la puerta abierta a estas otras opciones.

Fuentes de la salud explicaron a El País que “la apuesta hoy es aprender de otros países” que ya comenzaron a inmunizar a su población. Es el caso de Gran Bretaña que este lunes inició su campaña de vacunación con dosis de la farmacéutica norteamericana Pfizer.



Los infectólogos y matemáticos, entre otros científicos que integran esta comisión que reporta a la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, estudian en detalle cada una de las especificaciones de los laboratorios e incluso sus “limitaciones”.

Por ejemplo, esta semana los científicos no le quitaron los ojos de encima a una noticia que recorrió el mundo. En Inglaterra, dos miembros del personal de salud sufrieron reacciones anafilactoides (tipo alérgicas) tras recibir inyecciones el martes, según Stephen Powis, el director nacional médico del NHS (el Servicio Nacional de Salud, por sus siglas en inglés).

Para estar preparados es que los expertos siguen trabajando en un ranking con todas las vacunas que hoy están en fase tres en el Covax. Se trata de Inovio (Estados Unidos), Moderna (Estados Unidos), CureVac (Alemania), Instituto Pasteur-Merck-Thermis (Francia, Estados Unidos y Austria), AstraZeneca de la Universidad de Oxford (Reino Unido), Universidad de Hong Kong (China), Novavax (Estados Unidos), Clover Biopharmaceuticals (China) y la Universidad de Queensland (Australia).

En este ranking los científicos medirán, entre otras cosas, la eficacia de cada vacuna desarrollada por los laboratorios, así como su “efectividad de inmunización”, indicaron a El País.

Este reporte será enviado al Poder Ejecutivo que decidirá cuál de las vacunas es la más conveniente desde lo científico, comercial y logístico.



Otra de las preocupaciones del gobierno radica en la cantidad de casos diarios de coronavirus que no da tregua en Montevideo. Insisten en que cuando lleguen las dosis al país, los mismos deberían ser mucho más bajos que los actuales para que las vacunas surtan efecto.

Opciones.

Fuentes de la salud indicaron a El País hace días que las vacunas que están en el Covax no son inamovibles, y que así como “hay una cantidad (de laboratorios) adentro”, también “se evalúa poner a otros” más. Y contaron que, por ejemplo, Pfizer busca ingresar al mecanismo Covax en el que ya hay nueve laboratorios en etapas clínicas.



Es más, este laboratorio junto con el Centro Gamaleya que trabaja en la Sputnik V, presentaron los avances de sus vacunas al Poder Ejecutivo para que estudie la posibilidad de que sean adquiridas por el gobierno uruguayo, informó El País hace dos semanas.



Días después, en Rusia, el propio canciller Francisco Bustillo anunció que se estudia la posibilidad de adquirir las dosis de Sputnik V. “Con el tiempo se va a tomar una decisión sobre por cuál se apuesta, pero definitivamente es justo reconocer que Rusia lo viene haciendo y muy bien”, dijo el canciller en conferencia de prensa.



Sus declaraciones fueron luego de un encuentro que mantuvo con su par ruso, Sergei Lavrov, en Moscú. “Le comentaba al canciller que hace dos semanas visitaron técnicos vinculados a la vacuna rusa Sputnik V a las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. También hicieron lo propio otros laboratorios, y simplemente estamos dándonos la oportunidad de escuchar y de aprender de las distintas inquietudes que nos transfieren”, dijo el ministro.

Dosis de pfizer son una opción

El gobierno no descarta ninguna de las vacunas. Tampoco la de Pfizer, la que requiere ser almacenada a muy baja temperatura (-70°C). Los expertos que asesoran al MSP sostienen que las dosis de la farmacéutica norteamericana sí pueden servir en Uruguay dado que no hay que recorrer largas distancias para su distribución. Incluso no descartan que las dosis puedan ser transportadas en contenedores con hielo seco. En la salud hay quienes invalidan esta opción por la exigencia en la temperatura.