"Han politizado demasiado la vacuna rusa Sputnik V", aseguró inmunóloga

Es una de las integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones del Ministerio de Salud Pública y desde mediados de 2020 integra una comisión ad hoc que creó esa secretaría de Estado para evaluar cada una de las vacunas que desarrollan los laboratorios. María Moreno es doctora en Inmunología y licenciada en Bioquímica por la Universidad de la República. También es docente en la Facultad de Medicina. Entre sus líneas de investigación destacan por ejemplo la del “desarrollo de nuevas inmunoterapias basadas en salmonella viva atenuada para el tratamiento del cáncer”. Moreno es hoy junto a otros especialistas la encargada de elaborar informes sobre las ventajas y desventajas de cada una de las vacunas contra el coronavirus que desarrollan las farmacéuticas para que el Poder Ejecutivo defina la estrategia de vacunación para la población.

-¿Qué se debe tener en cuenta para elegir una y no otra vacuna contra la COVID-19?

-Tienes un solo parámetro para compararlas por ahora. La decisión se basa en resultados y números muy pequeños que son difíciles. Te diría, por el rango que tienen, por lo que nosotros llamamos el intervalo de confianza, que son todas muy parecidas y que todas son plausibles de aplicarse.

-¿No hay ninguna que corra en desventaja entonces?



-No. Están todas juntas, sobre todo en la variable que implica la enfermedad más severa. Todas las vacunas tienen un perfil de seguridad aceptable y por eso han superado los ensayos clínicos.



-¿Si tuviera que elegir una y no otra vacuna, cuál sería?



-Bueno, mi prioridad al día de hoy estaría dada por aquellas que yo ya sé que tienen efectividad. Esto no quiere decir que las que vengan atrás tengan no muy buenas promesas de ser efectivas, porque han demostrado igual inmunogenicidad que estas otras. En su gran mayoría todas son iguales.



-¿Es realizable el plan de vacunación que presentó el gobierno que se propone inmunizar a alrededor de 600.000 personas por mes?



-Ojalá sea así porque yo dudo que lleguemos a tantas vacunas. Ojalá sea así. ¿Vos viste la demanda que hay de vacunas? No es tan fácil acceder a ellas. Quizás en el futuro se llegue. A mí me quedan dudas de que podamos acceder a tantas vacunas, ojalá que así sea, no voy a poner en duda las negociaciones que están haciendo. Si es así, en pocos meses tenemos a toda la población inmunizada. Hay que ver cómo se implementa, porque sobre el entendido de cómo se han hecho las campañas de vacunación, por ejemplo, las más masivas de la gripe y demás, no se llega a tantas vacunas por mes en tan poco tiempo. Pensando en una situación de pandemia en donde no podés juntar a la gente en la fila y donde tenés que tener un sistema de agenda y demás, tenés que tenerlo aceitado muy bien para llegar a esa cantidad. Pero no es que no se pueda hacerlo, son desafíos. Sería muy interesante si llegamos a eso.



-¿Debemos entender que no es posible vacunar a toda la población en los próximos meses?



-No por lo pronto en los primeros meses. Por la poca disponibilidad de las vacunas y la alta demanda global, lo veo my difícil, salvo que las negociaciones funcionen muy bien. Lo veo más como a largo plazo; quizás más para finales de año podamos estar todos vacunados.



-¿A cuántas personas hay que vacunar en Uruguay para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño?



-Está calculado teóricamente, hay unas gráficas que permiten hacerlo. De hecho hay una ecuación matemática prevista para ello. La inmunidad a la cual tienes que llegar depende del R0, es decir, a cuántas personas una persona contagia. En el caso del coronavirus a veces hablamos de dos personas; entonces, para un R0 de 2, el porcentaje que tenés que llegar con un 100% de efectividad es por arriba del 70%.



-¿Por cuánto tiempo quedaremos inmunizados al recibir la vacuna?



-Nos basamos en lo que sabemos de recorridos, que las personas en general se infectan y quedan no 100% protegidas porque hemos visto casos de reinfección, pero podemos prever que por un período de meses quedaremos protegidos. Las únicas dos vacunas que han demostrado un poquito más a largo plazo no protección pero que sí mantienen la inmunogenecidad, son la de Moderna que se midió a los cuatro meses y una india que la midieron a los tres meses.



-¿Le preocupa el tema de la logística de las dosis de Pfizer que requieren mantener temperaturas de -70ºC para ser distribuidas?



-La logística al arribo al aeropuerto, la logística de transporte en el país y en los propios vacunatorios. Habría que ver cómo se aplica eso porque no hay este tipo de freezers. Es un desafío más en todo esto de la pandemia. No es un desafío que asuste, de hecho varios países lo han implementado, es un desafío más pero es uno de los puntos.



-¿Y qué ventajas y desventajas encuentra que tiene la vacuna rusa Sputnik V?



-Con Sputnik me pasa esto que la han politizado demasiado. La verdad es que Rusia ha trabajado muy bien con vacunas, así como lo han hecho China y otros países. Quizás pecaron en salir inmediatamente atrás de los otros a dar información de prensa en vez de publicarla. Es una vacuna que yo le tengo fe, como la de adenovirus, por lo que los adenovirus implican de poder potenciar una respuesta inmune potente. Estoy a la espera de poder ver los resultados publicados, no solo por medios de prensa.



-¿Y qué opinión tiene de la vacuna Sinovac de la que advierten que tiene un 50% de efectividad?



-Pasa lo mismo que con otras. Los datos son de medios de prensa y esos números han ido variando. Esta tiene ensayos clínicos en distintos países y los valores de eficacia varían. Para esta vacuna hablan de una efectividad muy alta a la hora de prevenir los casos severos, no tan así los menos severos de la enfermedad del coronavirus. Evitaría los casos severos; si es eso lo que quiero y el fin que persigo, puede ser una vacuna muy acertada.