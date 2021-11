Gandini catalogó al Pit-Cnt como “la resistencia más conservadora del progreso”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La vicepresidenta Beatriz Argimón, ministros y dirigentes del Partido Nacional, participaron ayer del Congreso Nacional de Jóvenes denominado Jorge Larrañaga y realizado en La Paloma. El eje central de la actividad fue la no derogación de la Ley de Urgente Consideración.

El primero en tomar la palabra fue el presidente del directorio del partido, Pablo Iturralde, quien llamó a tomar el compromiso de gobernar. “Imagínense cómo estaría el país si no hubiéramos ganado la elección nosotros; lo que hubiera pasado con esta gente”, comentó en referencia al Frente Amplio.



En tanto, Argimón fue enfática en su defensa de la LUC. “Fue parte del eje de nuestra campaña electoral. Así que van a tener militantes a favor, y no solo de una ley, sino de un cambio que le prometimos a la gente y que lo vamos a hacer quieran o no los que mienten”.



Por su parte, el ministro de Defensa Javier García opinó que la campaña de derogación es “extraña”. “La verdad mata relato. El 52% de los artículos de la LUC fueron votados por el Frente Amplio y la impugnación es sobre el 28% de los artículos. Incluso dentro del 28% hay artículos que votaron. Quieren impugnar al gobierno, prohibirnos el derecho a gobernar, porque con la LUC es con lo que dijimos que vamos a gobernar”. El ministro también criticó al Pit-Cnt por haber “ovacionado” al dirigente argentino que en un evento de la central sindical aludió a que “juntaría firmas para echar a Lacalle”. “No le hace honor a ninguna organización uruguaya ovacionar a quien dijo tamaña barbaridad. Podemos tener diferencias, pero nuestra tradición es dirimirlas en las urnas cada cinco años con la Constitución bajo el brazo”, asestó.



Sergio Botana, exintendente de Cerro Largo y senador nacionalista, dijo que defender la LUC es una forma de rebelarse. “Es defendernos de un pasado cruel que nos impusieron para beneficio de ellos mismos”. A modo de ejemplo, citó los alcances financieros de la LUC. “Es una forma de defender la libertad de recibir mi plata, que vaya adonde yo quiero. ¿No será que ellos defienden a la banca internacional? Porque la banca se enriqueció con su medida de bancarización”, dijo.



Para el senador Jorge Gandini, el enfrentamiento es contra un bloque político electoral “liderado por el Pit-Cnt”, al cual calificó como “la resistencia más conservadora del progreso”.



Finalmente, el secretario de presidencia Álvaro Delgado opinó que la intención de llevar adelante el referéndum es “paralizar el país”. Insistió en que defenderá la LUC porque la considera una buena ley y para “no volver a la política de seguridad de Bonomi”.