Iturralde reconoce que "mayoría de los ciudadanos no sabe de qué trata" la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo este jueves en rueda de prensa que la "mayoría de los ciudadanos no sabe de qué trata" la Ley de Urgente Consideración (LUC), por lo que se debe informar.

Las declaraciones las hizo después de una reunión de integrantes de la coalición multicolor con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.



Consultado sobre si es responsabilidad del gobierno que las personas desconozcan la legislación, respondió: "No es un tema de comunicación del gobierno, es un tema de los intereses de la gente. El ciudadano que anda en la calle tiene otras preocupaciones que mirar lo de la ley. No se informa de eso. Bueno, ha llegado el momento de informar. El problema es que esté bien informado".



Además, señaló que el "ciudadano se informó para votar, y eligió a un gobierno que llevó adelante los reclamos que planteó en una ley de urgente consideración. Ahora hay que bajárselo al piso a la gente".



El jerarca blanco indicó que "hay dos grandes premisas" para defender la LUC: Una "es la libertad, y una que está antes que es la verdad". Se "están diciendo cosas que, no me gusta adjetivar, pero no se condicen con lo que está en la ley".



"Frente a eso tenemos que dar una respuesta contundente, sobre todo para que la ciudadanía decida cuando tenga la verdadera información", agregó.