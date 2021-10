Argimón en defensa de la LUC: "Siento que fue la ley que la gente nos dijo que quería"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La vicepresidenta Beatriz Argimón defendió este martes de noche en un acto del Partido Nacional la Ley de Urgente Consideración (LUC), buque insignia del gobierno, de la que el Frente Amplio y el Pit-Cnt buscan derogar 135 artículos.

En el acto "la LUC no se toca", difundido en las redes sociales del Partido Nacional, Argimón remarcó: "Siento la necesidad moral de salir a defender esta ley, porque siento que fue la ley que la gente nos dijo que quería".

"Por más palos en la rueda que quieran ponernos, vamos a seguir gobernando. Vamos a seguir pensando en el futuro de este país y, fundamentalmente, mejorando la calidad de vida de los más vulnerables", agregó.



"Vamos a votar con mucha fuerza y energía por el 'no', porque no estamos dispuestos a dar marcha atrás", prosiguió Argimón, quien destacó que la LUC es "popular" porque "surgió de la voluntad de la gente".



La vicepresidenta destacó que a partir de la LUC los uruguayos se sienten "mucho más seguros", destacando que en este período de gobierno vienen "sistemáticamente disminuyendo los distintos delitos que agobiaban a toda la población".



"Nuestra campaña no estuvo ni está basada en mentiras, como otros que precisan mentiras precisamente para derogar 135 artículos de una ley que la gente pidió y que vamos a defender", resaltó la vicepresidenta, quien adelantó que habrá una campaña en redes sociales "aclarando los aspectos" referidos a la LUC, así como una recorrida por todo el país.