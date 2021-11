Coalición de gobierno lanzó campaña con spots para defender la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sector blanco "Todos Hacia Adelante" presentó el fin de semana en Flores la campaña, la estrategia, y hasta los spots para defender la Ley de Urgente Consideración (LUC). El material audiovisual fue puesto a disposición de todo el Partido Nacional, así como del resto de los integrantes de la coalición.

De esta manera legisladores, ediles e incluso la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, compartieron en sus redes sociales el spot a favor de mantener vigente los 135 artículos de la ley, con el eslogan "Defendé tu libertad" y el hashtag "#VotaNOderogar".

"La LUC hizo que asesinos, narcotraficantes y violadores no pudieran reducir sus penas. La LUC respalda a la Policía. Votá por seguridad, votá 'no' y defendé tu libertad", dice una de las piezas que ya comenzaron a circular.



En otros se hace énfasis en los cambios en el proceso de alquiler, de adopción o de la portabilidad numérica. En esa línea, los dirigentes de Todos llamaron a “jugar en toda la cancha” para defenderla.

Si bien los esfuerzos de los integrantes de la coalición están puestos en hacer campaña para evitar la derogación de los artículos, en el encuentro en Flores aseguraron que en caso de no lograrlo la gestión del gobierno no quedará paralizada.



“Aunque nos metan el palo en la rueda, la rueda va a seguir girando; no nos detenemos. No van a paralizar el país por el referéndum: vamos a seguir gobernando cumpliendo con un compromiso que tenemos con la gente”, dijo en esa línea el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, uno de los presentes durante el fin de semana.

La campaña a favor de la derogación de los artículos, promovida por el Frente Amplio y el Pit-Cnt, fue lanzada el domingo 24 con un acto que tuvo lugar el domingo y contó con la presencia de algunas autoridades, entre ellas el expresidente José Mujica.



"Digo sí a defender lo que somos, los derechos son de todos y la LUC no es Uruguay. Digo sí más allá de ideologías, al que estudia y al que alquila lo tenemos que apoyar", dice el estribillo del spot presentado ese día.