Blancos advierten que referéndum no paralizará gestión de gobierno

Las metáforas futbolísticas fueron moneda corriente para explicar la pandemia. Y eso a los blancos les quedó bien presente y el fin de semana en Trinidad (Flores) volvieron a utilizar este recurso para delinear con sus dirigentes la estrategia de cara a la campaña en defensa de la ley de urgente consideración.

Salir a “jugar en toda la cancha” y “en equipo”, “meter y dejarlo todo” para ganar el referéndum, “entrenar y prepararse” para contrarrestar la estrategia del Frente Amplio que, dicen, va a estar “plagada de mentiras”.



“Dejamos el modo avión, y nos metemos en modo campaña electoral. Y viste que a los blancos nos gusta estar siempre en campaña”, dijo a El País un importante senador nacionalista que participó de la doble jornada el fin de semana en Flores.

Allí se reunieron los dirigentes del sector mayoritario del Partido Nacional, Todos Hacia Adelante. El grupo político presentó la campaña, la estrategia, y hasta los spots que usará para defender la LUC. El material audiovisual fue puesto a disposición de todo el Partido Nacional, así como del resto de los integrantes de la coalición.



Pero “el modo campaña” electoral no se limita a la LUC. Es que después de las charlas técnicas del sábado, los dirigentes que encabezan los distintos grupos que conforman el sector, tomaron la posta para marcar el perfil político. Allí aparecieron mensajes hacia la interna blanca, de cara a la campaña electoral de 2024, donde el Partido Nacional buscará retener el gobierno.

“Somos todos actores políticos y hacemos política todos los días”, admitió el diputado Armando Castaingdebat, quien fue uno de los fundadores del evento en 2012. Adelantó que el 2022 se volverán a ver ya con otros intereses electorales.



Para esos futuros intereses, los bancos saben que tienen figuras que quieren salir a correr la próxima carrera hacia la banda presidencial. Álvaro Delgado (Aire Fresco), Javier García (Espacio 40), Luis Alberto Heber (Herrerismo) y Beatriz Argimón (Futuro Nacional), son los líderes de los grupos. Ayer armaron sus discursos con la LUC como telón de fondo; pero entre líneas dejaron ver sus improntas para el mediano plazo.

Los gobernantes

El primero en abrir la actividad fue el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Su discurso fue el más largo de los cuatro.



Se refirió a los “logros” del gobierno de coalición. Por ejemplo, indicó que se mejoraron los números de empleo que dejó el Frente Amplio, habló de inversión, de déficit fiscal, de la gente que “heredaron” viviendo en asentamientos, y de seguir trabajando para cumplir los compromisos electorales asumidos en 2019.

Álvaro Delgado. Foto: Estefanía Leal

A eso sumó la tarea que tienen por delante para defender la LUC. Allí, otra vez, recurrió a una metáfora futbolística: “No quieran cambiar en la cancha, lo que la gente decidió en las urnas”, dijo en referencia a la ley. En una especie de paralelismo con la famosa idea del hincha cuando reclama: “No cambiar el resultado del partido ganado en la cancha, por una decisión tomada en el escritorio”.



Entre los blancos llegaron a la conclusión que la mejor campaña para mantenerse en el poder es “hacer un buen gobierno”. Por eso Delgado mandó una arenga a su dirigencia y militancia. “Aunque nos metan el palo en la rueda, la rueda va a seguir girando; no nos detenemos. No van a paralizar el país por el referéndum: vamos a seguir gobernando cumpliendo con un compromiso que tenemos con la gente”, lanzó en su discurso el secretario de Presidencia.

El ministro de Defensa, García, fue el segundo en hablar, y en el cierre de su discurso dijo que ya vendrán los tiempos de campaña, pero antes pidió defender la LUC porque es “central” para poder “seguir consiguiendo logros en el gobierno para la ciudadanía”.



“Lo que se quiere impugnar es mucho más que 135 artículos. Lo que se quiere impugnar es el derecho que tiene el presidente de la República para gobernar. Se quiere impugnar al gobierno”, afirmó en alusión al Frente Amplio y el Pit-Cnt. Enseguida subrayó que la campaña a favor de la LUC es “en defensa del voto popular”.



El ministro del Interior, Heber, pidió “paciencia” para los tiempos electorales. Dijo que los blancos ya tienen un líder que es Lacalle Pou, y que eso los diferencia de otros partidos de la coalición que están en esa búsqueda, en alusión al Partido Colorado que sigue hoy sin tener una figura presidenciable clara de cara al 2024.

“Es muy difícil encontrar líderes, nacen, convocan y ganan. Y eso es lo que hizo Luis. No hay que tener ansiedades por las candidaturas. Ya van a aparecer. Pero tenemos líder y por mucho tiempo”, remarcó. Sobre la LUC pidió defender la ley para que no se le quite a la ciudadanía “la posibilidad de vivir en paz”, en referencia al eslogan del fallecido ministro Jorge Larrañaga.



La vicepresidenta de la República, Argimón fue la encargada del cierre. Coincidió con Delgado en seguir la estrategia de gobierno, a pesar del mojón que les insume la LUC. Habló de mejorar la educación, la seguridad, y “abrir el país al mundo” para atraer inversiones y empleo. “Nosotros vamos a seguir, no nos van a detener por más obstáculos que quieran poner”, advirtió sobre los promotores del referéndum para derogar la principal ley aprobada por el gobierno de Lacalle Pou. Antes de terminar su intervención, Argimón pidió una “licencia a la platea” y finalizó con la clásica arenga blanca: “¡Viva el Partido Nacional!”.