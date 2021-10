Lanzan campaña para derogar artículos de la LUC en acto al que asistieron Mujica, Cosse y Orsi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este domingo se realizó el acto de lanzamiento de la campaña para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), instancia a la que se llegará una vez que la Corte Electoral valide el total de firmas necesario para llegar al referéndum.

El acto, que comenzó a las 16:00 y tiene lugar en el Velódromo, contó con la participación de las murgas "Metele que son pasteles" y "Curtidores de hongos". Además se realizó la presentación oficial del jingle "Votá Sí".



"Digo sí a defender lo que somos, los derechos son de todos y la LUC no es Uruguay. Digo sí más allá de ideologías, al que estudia y al que alquila lo tenemos que apoyar", dice el estribillo.



Quienes fueron designados para la lectura central fueron la actriz y cantante de tango Paola Larrama y el murguista Yamandú Cardozo, integrante de "Agarrate Catalina".



"La LUC no promueve la libertad y mucho menos la igualdad, la LUC limita el derecho de huelga y de protesta. Por eso también, en defensa de los derechos de las y los trabajadores votaremos sí", expresaron en parte de lo leído.



Del acto participó el expresidente José Mujica junto con la senadora Lucía Topolansky, así como la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el de Canelones, Yamandú Orsi.



"Es una fiesta", dijo Mujica. El exmandatario aseguró que el gobierno está haciendo "una especie de terrorismo" en el marco de su defensa a los artículos de la ley. "Es un referéndum sobre un puñado de artículos sobre una ley compleja. No cambia el gobierno, no cambia el Parlamento, no cambian nada, pero hacen un drama...", expresó.



También estuvieron las ex ministra de Turismo y Educación, Liliam Kechichian y Maria Julia Muñoz respectivamente, el senador Mario Bergara, el candidato a la presidencia del Frente Amplio Fernando Pereira y el ex intendente de Montevideo Mariano Arana, entre otros.