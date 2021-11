Delgado respondió a críticas de Andrade: "Me da mucha sorpresa, mucha pena, mucha lástima"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, respondió en la noche de ayer lunes a las críticas del senador comunista Óscar Andrade, quien sostuvo que "es tanto el nerviosismo, que el presidente sale a la campaña caminando en la cornisa de la Constitución", en referencia a las declaraciones en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Me da mucha sorpresa, mucha pena, mucha lástima que un legislador del Frente Amplio aplauda cuando el presidente de Cuba (Miguel Díaz Canel) critica la LUC, de un país donde no hay libertad, y cuestione al presidente uruguayo cuando defiende una ley del gobierno que además lo que garantiza es la libertad", retrucó el jerarca en diálogo con Canal 5 Noticias.

Agregó que "no tiene ningún sustento jurídico" la acusación de Andrade, y citó el artículo 77 de la Constitución. Este señala en su inciso 5 que "el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral".



"Este es un referéndum, no la elección. Acá no se elige nada, excepto un referéndum", dijo el jerarca, quien llamó a "ponerle sentido común". "Es una ley que impulsó el gobierno. Está bueno que el gobierno, los ministros, el presidente, puedan salir a defender una ley. Esta u otra ley", enfatizó Delgado.



Aludiendo a la campaña que encabezan el Pit-Cnt y el Frente Amplio para derogar 135 artículos de la LUC, sostuvo: "Algunos quieren paralizar el país con esto". "Hay una oposición que en realidad no le ha servido nada" desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, dijo.



Este sábado en rueda de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou defendió el régimen de alquileres sin garantía que acorta los tiempos previstos para los desalojos. Esto derivó en la respuesta de Andrade y de otros legisladores opositores.



Por otro lado, Delgado respondió a los dichos del candidato presidencial del Frente Amplio Fernando Pereira, quien apuntó contra uno de los aspectos incluidos en la LUC y lo vinculó con la pobreza. "La regla fiscal es la que produjo ahorros económicos en la Rendición de Cuentas, que luego trae como consecuencia 100.000 nuevos pobres. Esos 100.000 nuevos pobres, 35.000 niñas y niños, ¿obra de quién son?”, lanzó el expresidente del Pit-Cnt en rueda de prensa este domingo.



El secretario de Presidencia dijo que Pereira "está en un proceso de transición" y le "está hablando para su interna, está en campaña en electoral". Consideró en esa línea que "la está peleando y remando para tratar de ganar la interna del Frente Amplio, y es comprensible que apele, entre otras cosas, a algunas situaciones que no son reales". Remarcó que los dichos del expresidente del Pit-Cnt son "desinformación y mentira".