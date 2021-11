Andrade: "El presidente sale a la campaña caminando en la cornisa de la Constitución"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador frenteamplista Oscar Andrade salió al cruce del presidente Luis Lacalle Pou y dijo que "es tanto el nerviosismo, que el presidente sale a la campaña caminando en la cornisa de la Constitución", indicó en referencia a las declaraciones en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Es que si bien son 135 los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se buscan derogar, hay algunos sobre los que se ha debatido más, entre ellos los referidos a desalojos. Este sábado en rueda de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou defendió el régimen de alquileres sin garantía que acorta los tiempos previstos para los desalojos.

"¿Habrá algún defensor de la LUC que quiera participar de un debate público sobre el régimen de alquileres y los enormes riesgos que genera sobre el derecho a la vivienda?", cuestionó Andrade a través de su cuenta de Twitter.

Es tanto el nerviosismo, que el presidente sale a la campaña, caminando en la cornisa de la constitución.

¿ Habrá algún defensor de la LUC que quiera participar de un debate público sobre el régimen de alquileres y los enormes riesgos que genera sobre el derecho a la vivienda? https://t.co/yCgkHbdYVm — Óscar Andrade (@Oandradelallana) October 31, 2021

Por su parte, la diputada Bettina Díaz Rey fue enfática y expresó, también a través de su cuenta de Twitter, "Lacalle miente".



"Entre los 135 artículos a anular de la LUC no están los que proponen el régimen de arrendamiento sin garantía sino los desalojos express. A ver si les da la cara para defender que una familia con gurises se pueda echar a la calle en pocos días en pleno invierno", dijo.

Lacalle miente.



Entre los 135 artículos a anular de la #LUC no están los que proponen el régimen de arrendamiento sin garantía sino los desalojos express.



A ver si les da la cara para defender que una familia con gurises se pueda echar a la calle en pocos días en pleno invierno https://t.co/UocZEYsm3G — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) October 31, 2021

"No presidente, nunca es buen camino que el Estado recorte derechos de los más débiles", dijo en la misma línea el también diputado frenteamplista Daniel Caggiani.



"Menos en un contexto económico y social delicado que precariza el acceso a la vivienda. Un Estado que realmente piense en sus ciudadanos debe procurar garantizar sus derechos, no debilitarlos", agregó.

No Presidente, nunca es buen camino que el Estado recorte derechos de los más débiles. Menos en un contexto económico y social delicado que precariza el acceso a la vivienda. Un Estado que realmente piense en sus ciudadanos debe procurar garantizar sus derechos, no debilitarlos https://t.co/GTYSKktJb2 — Daniel Caggiani (@DCaggiani) October 31, 2021

Durante la rueda de prensa, Lacalle Pou habló del régimen de alquiler sin garantía instaurado por la LUC. "Está la 14.209 (ley de arrendamientos) que es la que usa todo el mundo y después tenemos la posibilidad -porque vos confiás en mí, yo confío en ti- de hacer un contrato distinto", indicó.



"Por un lado no hay garantía y por el otro asegurame que me devolvés la casa si sos mal pagador", indicó el mandatario. "Este es otro camino legal que se abre para el que quiere y es una muy buena herramienta. No sé cuánta gente la va a usar, pero como herramienta es buenísima", dijo.