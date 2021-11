García repudió discurso de sindicalista argentino: “El tema no es la LUC, es ir contra el gobierno”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro Javier García repudió el discurso que el sindicalista Carlos Díaz, dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) realizó el viernes en el Congreso del Pit-Cnt. Díaz fue invitado a subir al estrado en el Palacio Peñarol y dijo que se estaba organizando en el país vecino la llegada de miles de compatriotas para votar por el Sí y derogar la LUC y para “echar a Lacalle Pou“.

Sindicalista argentino Carlos Díaz dando un discurso en el Palacio Peñarol. Foto: Youtube

“Es grave lo que sucedió ayer, lo peor es que fue ovacionado. No corresponde que venga un dirigente político, un sindicalista de otro país de Argentina o dónde sea a hacer política en un tema que es interno de los uruguayos. Y segundo en esos términos”, dijo el ministro en rueda de prensa.



“En Uruguay los presidentes son elegidos democráticamente y cuando se van entregan la banda a otro presidente. Y lo hacen en paz y democráticamente. (...) Realmente ya no el aplauso que recibió, debería recibir el repudio generalizado. Independientemente de la posición en que se está, creo que confirma que el tema no es la LUC para quienes impulsan esto, el tema es ir contar el gobierno”, agregó García. “Me parece gravísimo yo creo que el Pit-Cnt que es un movimiento sindical con trayectoria merecería que estas cosas, no sólo no las aplaudiera, sino que las repudiara”, concluyó.

