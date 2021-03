FA acusa a Lacalle de soberbia y el presidente le responde que "no ven la realidad"

Parafraseando al presidente Luis Lacalle Pou, el Frente Amplio pidió al gobierno -a un año de su asunción- hacerse cargo de las decisiones políticas de “austericidio” y “recorte”. Tildó a esta administración de “soberbia” y le recriminó incumplir con promesas de campaña.

En un tono de confrontación, el FA brindó una conferencia de prensa encabezada por su presidente, Javier Miranda, con la presencia de varios senadores y diputados (José Carlos Mahía, Mario Bergara, Óscar Andrade, Daniel Olesker, Sandra Lazo y Carlos Varela).



“No todo es culpa de la pandemia y hay que hacerse cargo de las decisiones de gobierno”, aseguró Miranda en un mensaje leído y consensuado antes a la interna del FA. Se trató de una respuesta institucional al discurso que brindó el presidente el pasado martes ante la Asamblea General, con motivo del primer año de su mandato.

La idea era mostrar unidad entre la bancada y el FA central, ya que no fueron pocos los desencuentros que se dieron en el primer año dentro de la oposición. “No podíamos salir a decir uno una cosa y otro, otra”, señaló una fuente.



La tónica de la respuesta ya había sido adelantada en un video que colgó el Movimiento de Participación Popular (MPP) en su cuenta de Twitter el mismo martes, donde se contrastaron promesas de campaña con imágenes de ollas populares, datos de desempleo y un video de un supuesto abuso policial.

Desde el FA no se ahorraron críticas a pesar de que se reconoció que en su discurso ante la Asamblea General Lacalle Pou no tuvo un estilo confrontativo, aunque así entendieron el documento de Memoria 2020 que el Poder Ejecutivo elevó al parlamento un día antes. Fuentes del FA dijeron a El País que hay una posición más dura, que a su vez implica un corrimiento hacia la izquierda.



Se acusó a Lacalle Pou de “gobernar en soledad” y “sin diálogo democrático con la oposición”. Se le reprochó “elegir el camino de la confrontación y polarización de la sociedad” en el marco de una crisis.

“El gobierno es conducido por un sector de un partido político que, convencido en su vanidad, no escucha ni contempla las propuestas de la oposición, ni de sus socios de coalición. Esto define la soberbia de un gobierno”, insistió Miranda.



Sobre la pandemia, el titular del FA dijo que el “relativo control” de la situación sanitaria se debió “a las políticas implementadas”, a “la conducta de los uruguayos”, pero destacó más que nada las “fortalezas heredadas”. En ese grupo incluyó al sistema de salud, la estabilidad financiera y los avances en ciencia y tecnología.

Lo que más se cuestionó fue la respuesta a la “crisis económica y social” por “quedar atrapada en la ortodoxia ideológica del gobierno”. “La política preponderante sigue siendo el ajuste fiscal”, aseguró Miranda.



Se evaluaron las medidas económicas adoptadas por el gobierno como “insuficientes”. Se aseguró que el resultado de las políticas aplicadas supone la caída de salarios y jubilaciones, la pérdida de 60.000 puestos de trabajo, el cierre de 10.000 pequeñas empresas y el aumento de la pobreza para alrededor de 100.000 personas. Miranda consideró que la “única propuesta” es el ajuste, lo que calificó de “austericidio”.

“No todo es culpa de la pandemia, la escasez de esfuerzos del gobierno llevó a esta situación. Hay que hacerse cargo de las decisiones políticas tomadas”, afirmó Miranda parafraseando a Lacalle Pou cuando prometía en campaña “hacerse cargo”. “¿Estaba bueno cambiar?”, insistió nuevamente con una de las principales consignas de la campaña del actual presidente. Enseguida, afirmó que se incumplieron promesas electorales de bajar impuestos y no aumentar tarifas.

El FA también dijo que no se construirán 50.000 viviendas y tampoco los 136 liceos modelo “publicitados por la coalición”. “Se perdió un año”, concluyó Miranda y llamó al pueblo uruguayo a “resistir (...) las políticas de retroceso”.



Sobre su propio rol como oposición, el FA aseguró que se tuvo la “mano tendida” hacia el gobierno, ya que según se dijo se propuso el diálogo en más de una oportunidad.

FA presenta nuevas medidas.

Ayer, el FA reflotó un documento entregado en marzo de 2020 al presidente Lacalle Pou para enfrentar la pandemia y propuso nuevas medidas. Planteó un plan sobre cinco ejes: ingreso básico de emergencia, suspensión de lanzamientos y corte de servicios, diferimiento de cuotas de pago de viviendas para los sectores más necesitados, extensión de seguro de desempleo, apoyo a micros, pequeñas y medianas empresas, y adelanto de inversión pública en infraestructura y vivienda.

Concretamente se pidió adelantar obras e inversiones en vivienda del presupuesto nacional para ejecutar en 2021, llevándolo de un orden de $ 20.000 millones a $ 40.000 millones, es decir US$ 1.000 millones. Esto implica un punto del PBI, explicó Bergara.



El senador de Fuerza Renovadora dijo que el FA “tiene una visión diferente, a la del gobierno, de lo hecho” en el primer año de mandato de Lacalle Pou. Por lo que consideró “insuficientes” los recursos volcados para afrontar la situación económica y social que enfrenta el país por la pandemia del coronavirus.



“Es urgente cambiar el rumbo”, resumió ayer el senador comunista Andrade en rueda de prensa. “No creo que nadie pueda estar eufórico en Uruguay, cuando tenemos datos acalambrantes de desempleo y una cifra durísima de casi 50.000 nuevos uruguayos cayendo en la pobreza. No parece ser el momento de la euforia; al contrario”, afirmó.

Andrade dijo que la obligación debe ser hacer política “no mirando solamente encuestas”, sino también la “orientación económica” del gobierno. Como ejemplo mencionó la rebaja de la inversión en el PBI y aseguró que “en momentos de crisis el ajuste es la peor medida”, por lo que “no sería sensato hacer política al compás de un sondeo de opinión”.



“En medio del fuego de la pandemia se echó nafta porque se recortaron inversiones importantes para regenerar la actividad”, subrayó el legislador. En ese marco reclamó un “fuerte acento” en la inversión pública. Además cuestionó que se vaya a invertir menos en el Fondo Coronavirus que en el año pasado.

Lacalle Pou al FA: “No sé quién escribe el libreto”

El presidente Luis Lacalle Pou salió al cruce del Frente Amplio, luego de que en conferencia de prensa se acusara a su gobierno de “soberbio” por no hacer lugar a la instalación de un diálogo nacional por la pandemia. “No sé quién le escribe el libreto, seguramente no es alguien que esté viendo la realidad, con todo respeto”, afirmó ayer en Telemundo el primer mandatario.



Lacalle Pou dijo que durante su primer año de gobierno se reunió con el presidente del FA Javier Miranda, visitó a Tabaré Vázquez y mantuvo encuentros con los intendentes de la coalición de izquierda. Además señaló que se reunió hasta cinco veces con el Pit-Cnt y otros sindicatos. “La verdad es un libreto muy ajeno a la realidad, no ha sido el tono. Le podemos errar, puede no gustarle, pero no ha sido el tono”, afirmó en defensa de su estilo de gobernar.



El presidente dijo que “si hay algo abierto es la puerta a la Torre Ejecutiva”. “No solo por el presidente, sino por todo el equipo de Presidencia y los ministerios. La verdad me parece muy trasnochado, por ser suave en la calificación”, subrayó.



Lacalle Pou dijo que mantiene “conversaciones reservadas” con dirigentes del FA, de los que no quiso revelar nombres. Además mencionó que a finales de 2020 recibió en su despacho de Torre Ejecutiva al exintendente de Canelones Marcos Carámbula para conversar de la pandemia. Aseguró también que habla con referentes de izquierda “por temas puntuales”.