Lacalle reivindica el gasto por la pandemia y el cumplimiento de las metas económicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou dio un discurso de cerca de una hora ante la Asamblea General a un año y un día de asumir el cargo. Se enfocó en una larga enumeración de las políticas que fueron implementadas durante estos 12 meses, algunas basadas en propuestas ya dispuestas en su programa de gobierno o en el “Compromiso por el país” que fue firmado por los cinco socios de la coalición, y otras que se decidieron a consecuencia de la emergencia sanitaria. El remate de su discurso fue que todas esas medidas se tomaron cumpliendo las metas económicas impuestas. “El aumento real del gasto fue proyectado en 0,7 y fue 0,4. El tope de endeudamiento era de US$ 3.500 millones y fue 3.120”, sostuvo.

Cuando le quedaban pocos minutos a su discurso, Lacalle Pou sí lanzó algunas medidas, muchas ya conocidas pues fueron dadas a conocer en estas últimas semanas por los medios de comunicación. Algunas de ellas, también, ya habían sido reclamadas por los socios de la coalición, sobre todo Cabildo Abierto y el Partido Colorado, e incluso también por el Frente Amplio.

El presidente Luis Lacalle Pou habló ayer por casi una hora ante la Asamblea General. Foto: Estefanía Leal

Por ejemplo, Lacalle Pou sostuvo que se iba a extender el seguro de desempleo parcial hasta el 30 de junio. El FA había pedido esto -sin poner una fecha límite-, pero también, entre otras cosas, revisar los mínimos que están cobrando las personas que están en esta situación. O sea, una parte de la propuesta es igual, pero no su totalidad. Cuando Lacalle Pou hablaba sobre esto se podía ver en su banca al senador del MPP, Alejandro Sánchez, anotando en un papel lo que el mandatario decía.

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, para las que tanto cabildantes como colorados y frentistas habían pedido que se preste alguna ayuda, el mandatario sostuvo que se enviará al Parlamento un proyecto para habilitar la exoneración parcial de aportes patronales jubilatorios y la suspensión del IRAE mínimo. También se llevará adelante un plan de facilidades de pago de las deudas con DGI y BPS. Cabildo Abierto había reclamado medidas de ayuda para las Pymes en enero pasado, cuando su líder, el senador Guido Manini Ríos, tras una reunión con el presidente sostuvo que era necesario aplicar una “flexibilización” para que “el pequeño empresario no esté sujeto a las mismas reglas que los grandes”. Luego de la sesión de la Asamblea General, el legislador declaró en rueda de prensa que al “optimismo hay que ayudarlo con medidas que permitan dar oxígeno particularmente al trabajo nacional”, y que Cabildo revisará el plan de gobierno para las Pymes, aunque adelantó que no habrían sido consideradas todas las propuestas.

En cuanto a los colorados, pese a que algunos planes de su larga lista presentada en febrero no fueron comunicados por el presidente, hay otros que sí. Es el caso del plan de infraestructura que pidieron en febrero pasado, el que señalaron que debía ser por US$ 1.000 millones. Lacalle Pou reafirmó que el plan será por US$ 1.200 millones, los que se ejecutarán a través de varios ministerios. Dijo que “está previsto un programa de emisión de bonos” por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo. El ministro Adrián Peña, dijo que el Partido Colorado quedó “muy conforme” con que se hayan tomado algunas de las medidas propuestas, en particular esta. El secretario general colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti, en tanto, dijo que el de Lacalle Pou “fue un discurso sobrio, optimista, responsable, democrático, de talante abierto”.

Daniel Salinas, ministro de Salud Pública. Foto: Estefanía Leal

El primer mandatario reafirmó que se logró desbloquear el juicio de Katoen Natie por US$ 1.500 millones. Y que incluso la firma está dispuesta a invertir US$ 460 millones en el país.



Por otro lado, confirmó lo anunciado por El País, en cuanto a que el gobierno se apresta a concesionar cinco aeropuertos en el interior, “con posibilidad de agregar alguno más”. Estos estarán en: Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largo. Cabildo también había mostrado resistencia a esta medida, porque advertía que se podía perjudicar a ciertos empresarios. Manini Ríos repitió esto ayer, y sostuvo también que se revisará el plan del Poder Ejecutivo.

Por último en lo que refiere a inversiones, Lacalle Pou dijo que “la semana pasada se aprobó una iniciativa privada de vital importancia, la que ronda los 200 millones de dólares, y supone una nueva captación de agua desde el Río de la Plata, una nueva planta potabilizadora y una tubería de agua potable”.



En el correr de su discurso Lacalle Pou también había adelantado que en la segunda mitad del año se presentará ante el Parlamento una “reforma integral” para la seguridad social.

En cuanto al Ministerio de Desarrollo Social, el presidente sostuvo que “se va a proceder a la duplicación del monto de las asignaciones familiares” entre los meses de marzo y abril. También se va a continuar con el programa de canasta alimenticia y se incrementará el montó en un 60%; habrá, además, una inversión de $ 200 millones para apoyar a ollas populares, comedores y merenderos; y de otros $ 200 millones para atender a personas en situación de calle.



El exministro de Economía, Pablo Ferreri, dijo al respecto que “el gobierno sigue sin dar una respuesta potente para todos aquellos que tienen enormes dificultades para llevar el sustento a su casa”. Hoy el FA dará una conferencia de prensa.

Al final de su discurso, Lacalle Pou dijo: “Firme con las ideas y suave con las personas. Cuidemos nuestro gran país, por los que están y los que vendrán”.

Presidente recibe a delegación del Pit-Cnt El presidente Luis Lacalle Pou recibirá hoy a las 11 horas en Torre Ejecutiva a una delegación del Pit-Cnt. Esto ocurre días después de que la central sindical solicitara este encuentro para alcanzar “soluciones concretas” frente a la pandemia del coronavirus.



Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, manifestó en una carta publicada el jueves pasado que plantearían “medidas concretas” en una instancia en la que buscarían “analizar el impacto económico y social en el marco de la pandemia desatada por el COVID-19, en aras de ubicar allí temas de enorme relevancia para el país”.



“En momentos en que tanto desde la oposición, como de distintos sectores que conforman la coalición de gobierno discuten alternativas para abordar esta situación, el Pit-Cnt convoca este ámbito de diálogo en busca de soluciones concretas”, planteó la central sindical en ese momento.