Tras reunión con el Pit-Cnt, Lacalle evaluará que el Estado compre más a industrias locales

"Cada tres reuniones con ustedes me reúno una con las cámaras empresariales”, le comentó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la delegación del Pit-Cnt que fue ayer al mediodía hasta su despacho en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. El mandatario ha buscado mostrar los canales de diálogo abiertos con la central de trabajadores, pese a que en este tiempo ha tenido más diferencias que coincidencias.

A un año de tomar el mando del gobierno, fue la primera reunión privada que el presidente Lacalle Pou fijó en su agenda. Los sindicalistas fueron a pedir medidas que permitan reactivar el empleo en medio de la emergencia sanitaria. También pusieron sobre la mesa la necesidad de buscar mecanismos que permitan recuperar el salario real.



El Pit-Cnt entiende que por el desfasaje en la convocatoria de los Consejos de Salarios en el sector privado -producto de la pandemia por el coronavirus- se genera una pérdida del salario real, y que esto también sucederá en 2022 y 2023 para el sector público, según lo establecido en la ley de Presupuesto Quinquenal.

El presidente Lacalle Pou manifestó a la delegación que a él le gustaría que “todos los salarios suban”, pero que por “obvias razones” va a depender de “la realidad del país”. Esas fueron las palabras que utilizó según comentaron a El País miembros de la delegación del Pit-Cnt.

Donde sí hubo coincidencias fue en trabajar para reactivar industrias locales, dirigiendo a ellas una mayor cantidad de compras estatales. “Al parecer el planteo de compras públicas cayó bien. Calculo que el Poder Ejecutivo estudiará nuestro planteo y nos devolverá una respuesta”, dijo el dirigente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, que ofició de vocero a la salida de la reunión.

En conversación con El País, el presidente Lacalle Pou dijo que el planteo de las compras públicas en la industria uruguaya es interesante. “Yo les dije que fue un tema que trabajé cuando era Senador. Tengo vocación de ayudar. Me pareció interesante. No solo en cuanto a uniformes, también me hablaron de transformadores y cables”, comentó el mandatario sobre los ejemplos que estuvieron arriba de la mesa de diálogo.

Respecto a los anuncios que realizó el martes Lacalle Pou en la Asamblea General, Abdala dijo que es una cosa buena que el presidente vaya al Parlamento a establecer su balance. “Desde la perspectiva del Pit-Cnt puede y debe rendir más”, dijo.



En ese sentido agregó que se le debe dar “más contenido” a los anuncios, y destacó que “lo central” debe ser el trabajo, por lo cual llamó a “afinar el lápiz para tener políticas que efectivamente se centren en eso”.

Por otro lado, la mesa representativa del Pit-Cnt analizó en la tarde de ayer un pedido de la Intersocial Feminista para que la central sindical “decrete un paro sindical de 24 horas únicamente de mujeres” en todo el país para el lunes próximo, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.



El Pit-Cnt entendió que no debía tomar esa decisión como central sindical, pero sí exhortó a cada gremio de trabajadores a realizar un paro general de 24 horas de forma independiente. Los trabajadores de la salud pública ya lo definieron. Los gremios de la educación analizan ir por el mismo camino.