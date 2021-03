Mujica: "La pandemia es blanca, le dio una mano bárbara" al gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica dijo que “hay responsabilidad” de los gobiernos del Frente Amplio sobre la situación económica actual y planteó que “la pandemia es blanca” porque “le dio una mano bárbara” que sumada a una “propaganda genial” se haya logrado “una proeza”.

Mujica no quiso referirse al discurso de Lacalle Pou realizado ante la Asamblea General ayer porque prefiere dejar a que hable el Frente Amplio sobre el mediodía. Hay que dejar espacio al “vino nuevo y no al viejo”, dijo. “Yo ya estoy afuera de la Troya", añadió.

Sin embargo, opinó que “el manejo informativo, la propaganda del gobierno es genial, ha logrado una maravilla”. “Desde ese punto de vista hay que sacarse el sombrero. Le bajó un poquito el salario y la jubilación a todo el mundo, hay una fuerte desocupación, aumentó la gente en la calle, las pymes tienen una crisis, bárbaro y sin embargo la gente lo apoya, entonces ha logrado una proeza”, agregó.

Mujica dijo que no responsabiliza al gobierno de la pandemia, sino que por el contrario considera que “la pandemia es blanca” porque “le dio una mano bárbara”. “El gobierno la supo aprovechar, no tiene ninguna responsabilidad pero se ubicó bien en la coyuntura y la supo capitalizar”.

Consultado sobre la responsabilidad del Frente Amplio sobre la situación económica actual reconoció que: “hay responsabilidad del pasado claro que la hay; yo estoy dentro de esa responsabilidad”.

Mujica dijo que en un momento de crisis “hay que pedirle a los que pueden póngase querido”. “Acá hicieron un gesto a la bandera dos meses de un impuesto etc. y no podíamos haber hecho una vaca entre todos?”, afirmó. “En un momento excepcional de crisis como esta filosóficamente pienso que los hombros de este país tenían que haber puesto mucho más para darle una mano a la gente que estaba jodida”, añadió.

“A las ollas populares no le dieron ni pelota. Era casi lo primero que había que atender”, expresó.

“El gobierno estuvo fenómeno al principio, aplasto y macanudo y nos acostamos a dormir la siesta y nos dormimos con la vacuna y eso tiene un costo. Tuvimos la oportunidad de empezar a vacunar hace tres meses y la dejamos pasar porque estábamos confiados o por razones ideológicas. Los con plata nos mataron. El gobierno de Chile ya estaba tratando de cerrar en abril. Hay países que tiene gente mirando el futbol en la cancha como Serbia”, dijo el expresdiente.

En relación al desarrollo científico, Mujica dijo que "hay un debe crónico con los científicos porque patean poco, porque están lejos de la mosca y porque el que no llora no mama". "Cargo con la cuota de responsabilidad que me corresponde: el sistema político ha cometido globalmente el error de no priorizar el apoyo de recursos a la investigación científica y los que hacen ciencia, si hay deformaciones se deben atacar pero no cortar la canilla de los recursos".