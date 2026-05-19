Exdirector de Patrimonio cuestionó proyecto de Cosse: "Los US$ 10 millones" deberían ir "enteritos al Palacio"

El arquitecto William Rey, quien en el período pasado fue presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, se refirió este martes al proyecto de reforma en los alrededores del Palacio Legislativo impulsado por la vicepresidenta Carolina Cosse. Para el catedrático, los US$ 10 millones presupuestados para la obra deben ir dirigidos al edificio en sí mismo y no para sus alrededores.

"Se debe distinguir el Palacio en si mismo, que es una ciudad dentro de la ciudad, y su contexto y su entorno, son cosas que están vinculadas, que deben atacarse conjuntamente, pero [se debe] tener presente que los últimos cinco años hubo un trabajo muy serio por parte del equipo técnico del Palacio", dijo Rey en diálogo con Radio Oriental.

Sostuvo que el edificio tiene "grandes problemas de uso" y que está demandando "un plan maestro" hacia los adentros del palacio que ya, entiende, "se utiliza mal".

Ceremonia en conmemoración del 100 aniversario del Palacio Legislativo. Foto: Ignacio Sánchez

"Hay cuestiones serias que tienen que ver con su mantenimiento y conservación, que creo que hay que atacar de forma continua", en esa línea, dijo que se debe realizar "un mantenimiento preventivo".

En referencia a los US$ 10 millones presupuestados para la obra proyectada, Rey dijo que "se deber asumir" que si se "colocaran enteros" en el Palacio habría "un efecto muy importante sobre el edificio". En ese sentido, dijo que "no distraería" en la construcción de un CAIF o en la semi-peatonalización de la Avenida General Flores.

"Si esto va a ser así, yo diría que los US$ 10 millones, enteritos al Palacio, y nada de hacer inversiones que son, entiendo yo, visibles en términos políticos, quizá más visibles que el trabajo de restauración", subrayó. Además, sostuvo que nadie le discutiría a Cosse que dicha inversión vaya al edificio en su totalidad.

Rey apuntó a obras en 18 de Julio: "Que no pase lo mismo acá"

Con respecto al entorno del Palacio Legislativo, Rey manifestó que "ha mejorado" pero que todavía "esta lejos de constituirse en lo que el primer proyecto aspiró". En referencia al tránsito en los alrededores del edificio, sostuvo que allí también hay una afectación.

"Hoy el Palacio sigue siendo un círculo de distribución de tránsito muy grande, y no estoy tan seguro que esta propuesta haya tenido muy en cuenta cómo resolver esa distribución fundamental que se da, sobre todo para el tránsito que viene del Oeste", acotó.

Proyecto que presentó Carolina Cosse para la reforma del entorno del Palacio Legislativo.

Por otro lado, dijo desconocer "la profundidad" del trabajo y del análisis: "Ya hemos visto que en otras propuestas, sobre todo las que se plantearon para 18 de Julio, había una falta de investigación en profundidad, que no pase lo mismo acá".

Añadió que "es clave" entender que los alrededores del Palacio "deben tener una inversión", pero que "si estamos en un tiempo de restricciones económicas" se debe enfocar el presupuesto del proyecto "en lo que es más esencial".