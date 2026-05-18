Asociación de Arquitectos alerta faltas “técnicas” en proyecto de obras al Palacio Legislativo que impulsa Cosse

La Asociación Profesional de Arquitectos, Diseñadores y Urbanistas del Uruguay (APADUU) se sumó a las críticas sobre el proyecto de intervención urbana entorno al Palacio Legislativo, anunciado por la vicepresidenta Carolina Cosse.

La Asociación emitió un comunicado donde cuestiona que, al ser un espacio de valor patrimonial, institucional y urbano, cualquier cambio debe estar respaldado “por estudios integrales, amplia discusión técnica y mecanismos transparentes de evaluación pública”, y no que sean fruto de “decisiones concebidas principalmente desde la lógica del impacto simbólico o político”. Aclararon que el debate no es solo por el costo sino sobre “su pertinencia, prioridad y racionalidad urbana”.

En el documento detallaron varios puntos a tener en cuenta. Por un lado, alertaron sobre la falta de “estudios técnicos públicos de análisis de movilidad, impacto urbano y funcionamiento metropolitano” y de información técnica sobre “criterios patrimoniales, escala de intervención, inserción arquitectónica y la relación formal entre los nuevos volúmenes y el edificio histórico existente”. También preocupa la integración de programas heterogéneos cuya “coherencia funcional y urbana no ha sido fundamentada públicamente”.

Al referirse al área económica, afirman que es necesario entender el impacto de la inversión parlamentaria cuando la obra “alcanza lógicas locales o barriales”. Asimismo, preocupa la ausencia de los detalles sobre los costos de mantenimiento y sostenibilidad operativa que ayuden a justificar “esta inversión frente a otras necesidades urbanas urgentes de Montevideo.

Por último, piden evaluar el impacto sobre “la legibilidad urbana, experiencia peatonal y la relación entre monumentalidad institucional y escala humana”.