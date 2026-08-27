"Era el más uruguayo de todos": Orsi concurrió al velatorio de Rada y destacó "el humor inusual" del artista

El presidente de la República, Yamandú Orsi, concurrió este jueves al velatorio de Ruben Rada en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Allí, el mandatario recordó el impacto de las canciones del músico uruguayo y cómo fueron sus encuentros con él.

"Esto va a seguir, esto no para, seguro que mañana mismo hay un clima de comunión con un mensaje que fue claro de él: que el día que no estuviera, había que vivirlo con alegría", dijo Orsi en una rueda de prensa en el lugar.

El presidente trajo a flote que en una oportunidad se encontró a Rada en un teatro en Corea del Sur: "Estaba Rada, empezó y lo miraban, una señal de comunión a través del arte, es lo que se me ocurre, porque todos disfrutamos", detalló el mandatario.

En la misma línea, mencionó que los soldados uruguayos que se encontraban desplegados en el Congo dicen "que todas las tardes cerraban con el tema 'Mi país'": "Llegaba a todas las generaciones, a todos los espectros. Porque era una música muy urbana, empezó siendo muy urbana, pero después se metió en todo el interior, en los festivales", añadió Orsi.

Yamandú Orsi junto a Matías Rada, hijo de Ruben Rada. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Tenía mucha generosidad"

El mandatario reconoció que Rada estuvo vinculado a los derechos humanos, pero además, que tenía "mucha generosidad". Destacó que el músico "era un profesional", y que cuando se lo convocaba, "siempre fue súper accesible".

Ante la consulta de si el trabajo que realizó Rada con el Ministerio de Relaciones Exteriores el año pasado fue un "homenaje en vida", Orsi dijo que no fue tal. "Es encontrar lo mejor de nosotros para que en la parte más lejana del planeta alguien se sintiera identificado. Hoy capaz que uno lo mira y dice: 'Bueno, sí, fue oportuno como homenaje', pero me acuerdo que hasta se discutió si se le había pagado o no. Una cosa de locos", aseveró el presidente.

Orsi dijo que durante sus encuentros con Rada, el músico hablaba de "sus anécdotas de infancia". "Era cercano y con un humor inusual, nosotros, que somos medio apagaditos, y él siempre para arriba".

El presidente expresó no saber con qué canción recordará a Rada. Sostuvo que entre ayer y hoy, han surgido varias canciones y se han "desempolvado" otras. "Ayer capaz que te decía 'cuando yo me muera' [Muriendo de plena], pero hoy medio como que se instala esa que le dedicó al país: “Mi país”. No sé, a mí me pasa eso: hoy sigo un tema, mañana otro", explicó.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, en el velatorio de Ruben Rada. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

El emotivo momento musical junto a artistas y familiares en el féretro

Durante el velatorio, León Gieco, Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Jorge Nasser, los hijos de Ruben Rada y su esposa, Patricia Jodara, se reunieron alrededor del féretro para cantar juntos “Blumana”. Sobre esto, Orsi dijo que no cree "que haya sido único", y que "vamos a tener más". "Imaginate toda la gente entrando, y cuando uno tiene una clave, esto levanta", sostuvo.

Homenajes oficiales y el recuerdo junto a Pepe Mujica

"Él acompañó mucho. Recuerdo el último cumpleaños de Pepe [Mujica], algún encuentro que hicimos ahí en Suárez. Él acompañaba y acompaña; hoy te sigue acompañando. Me acuerdo de Pepe enfermo y todo, y él tomándose con humor lo que te tocaba vivir", recordó.

Añadió que Rada "era el más uruguayo de todos", aunque tenía "características inusuales". "Por los tiempos que corren, tenemos una necesidad de contagiarnos de eso: del espíritu, de la alegría", acotó.

Frente a la pregunta de si el gobierno tiene planes para realizar un homenaje, Orsi dijo lo siguiente: "No, por ahora no. Es muy temprano todavía. Podría decirte que sí, pero va a pasar naturalmente. Sí, por supuesto".