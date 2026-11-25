La nueva edición del programa de becas Butiá fue presentada en el liceo de Paso Carrasco, en Canelones, con la participación de las autoridades educativas, encabezadas por el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. El objetivo de esta nueva edición es otorgar el beneficio a 35.000 estudiantes, a través de una convocatoria que comenzará este 30 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de marzo de 2027.

El programa becas Butiá finalizará 2026 con más de 24.000 estudiantes y está previsto que llegue a 70.000 adolescentes en 2029, según la información brindada en junio, cuando las autoridades educativas realizaron un balance de la iniciativa.

El objetivo de esta política interinstitucional es proteger las trayectorias educativas en diálogo permanente con las familias y los centros educativos, para contribuir a la culminación de las formaciones, detalló Presidencia.

En este sentido, se propone asegurar la permanencia en los centros educativos; reducir los factores de riesgo económicos, académicos, emocionales y de asistencia que conducen a la desvinculación educativa y promover el acompañamiento ofrecido por la red interinstitucional.

El incentivo económico previsto por el programa aumentó de 10.000 pesos anuales a 13.000 pesos, en 2026, para alumnos de Educación Media Básica.

En el caso de Media Superior, osciló entre 17.000 y 25.000 pesos.

Durante el lanzamiento, el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, destacó el trabajo realizado por el gobierno para reducir la brecha de desigualdad. El jerarca informó que se multiplicó la cantidad de consultas atendidas para que pudieran completarse los formularios de postulación y destacó el aumento de las becas, de 10.000 en 2024 a casi 24.000 en 2026.

“Estamos demostrando que la construcción interinstitucional es la mejor forma de ampliar una política pública redistributiva y democrática”, agregó.

A su juicio, el conjunto del programa Butiá representa la mayor inversión histórica para adolescencia en la educación del país.

“No son solo transferencias, parte de esa base material tiene que tener otras políticas para que puedan seguir estudiando y exigirles que estudien”, sostuvo, en referencia a la política de comedores, de acompañamiento de docentes, de formación de directores y de extensión del tiempo educativo.

“Estamos sabiendo cumplir”, reafirmó, en alusión a la ampliación de las becas Butiá comprometida por el gobierno en sus 63 prioridades estratégicas de gestión, y también a una de los eslogan de campaña del Frente Amplio en la campaña de 2024 ("sabremos cumplir").

Según señaló, la perspectiva es avanzar respecto a un Sistema Nacional de Becas, que incorpore dimensiones y que haga cada vez más seguro que los adolescentes reciban apoyo del Estado para terminar sus estudios.