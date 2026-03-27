BROU y ANEP suscribieron compromiso para pago de Becas Butiá

Las Becas Butiá “Contigo caminamos los sueños” constituyen una respuesta interinstitucional a la necesidad de contribuir a la culminación de los ciclos y la trayectoria interciclos, para efectivizar el derecho a la educación, asegurando la continuidad y protección de las trayectorias educativas. Asimismo, la iniciativa tiene como cometido ampliar las oportunidades de miles de niños, niñas y jóvenes y garantizar su derecho a la educación.

Además, apuesta a asegurar la permanencia en los centros educativos; a reducir los factores de riesgo económicos, académicos, emocionales y de asistencia que conducen a la desvinculación educativa; y a promover el acompañamiento ofrecido por la red interinstitucional.

La propuesta es promovida por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) , Banco de la República (BROU), Banco de Previsión Social (BPS), Ceibal, Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

La beca se entregará en pagos mensuales, y su monto dependerá del nivel educativo que se curse. En 2026, para estudiantes de educación Media Básica, se otorgarán becas por un monto anual total de $ 13.000, mientras que para la educación Media Superior se entregarán becas totales de $ 17.000 a estudiantes de 1°, de $ 21.000 a quienes cursen 2° y de $ 25.000 a estudiantes de 3°.

A los efectos de cumplir con el otorgamiento de esta prestación económica, la ANEP solicitó al BROU su participación como agente de pago, a partir de la apertura de cuentas bancarias a nombre de los estudiantes beneficiarios de las Becas o de los representantes legales informados por la ANEP, en caso de corresponder, donde se depositará el monto correspondiente.

En este sentido, el convenio habilitará al BROU a disponibilizar las Becas Butiá a los estudiantes beneficiarios a través de créditos en cuentas bancarias creadas para tales efectos.

