Discusión por fideicomiso en Canelones generó tensión dentro y fuera del oficialismo y la oposición

Frenteamplistas contra blancos y colorados, colorados contra colorados, blancos contra blancos y colorados contra blancos. En Canelones, luego de la discusión sobre el fideicomiso para habilitar el endeudamiento a 20 años por US$ 80 millones, lo que ha quedado es un escenario de “todos contra todos”.

El intendente frenteamplista Yamandú Orsi mantuvo las negociaciones con sus rivales políticos hasta último momento, ya que en la Junta Departamental de Canelones necesitaba solo un voto más para aprobar el proyecto. Sin embargo, un acuerdo global de la coalición frenó el apoyo.



A raíz de la decisión política, el intendente Orsi acusó de injerencia a la Presidencia de la República, y dijo que el episodio marcó un antes y un después, rompiendo el “clima” de entendimiento que había hasta el momento. Incluso señaló que “el diablo metió la cola”.

El secretario general de la intendencia, Francisco Legnani, acusó al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, de actuar con “mezquinos cálculos electorales”.

El expresidente José Mujica también salió a acusar de presiones al gobierno. “En el Uruguay no se está haciendo política sino politiquería, hay desesperación, y en realidad están trabajando para generar una grieta del tipo de la Argentina”, sostuvo en su audición e M24.



“Es una información que obviamente no es correcta, él (por Orsi) sabe que no es correcta”, indicó en tanto Delgado en diálogo con el programa “Punto de encuentro” de radio Universal. Y agregó: “Hay acusaciones, porque más que afirmaciones son acusaciones, que son falsas e inaceptables”.



Pero el malestar entre el oficialismo canario y el gobierno no fue la única que se generó en las últimas horas. También hay tensión entre dirigentes blancos. Es que el edil Alejandro Repetto, de la lista 33, dijo en una salida en vivo con Subrayado (Canal 10) que la decisión de no prestar los votos se argumentaba por el pedido de Delgado. “A pedido del secretario vamos a actuar como partido, como bloque, vamos a tener una posición única, no lo vamos a votar”, declaró.

Eso fue tomado por los dirigentes canarios del sector blanco mayoritario, Aire Fresco, como una “salida poco oportuna”. En tanto, los blancos de la lista 400, en tanto, comentaron a El País que su salida fue utilizada por el FA para atacar a la Presidencia.

Los tanques.

El otro frente de contienda está entre los colorados, que en la junta tienen un solo edil y es del sector Batllistas (de Julio María Sanguientti). Lo que sucedió fue que dirigentes de Ciudadanos plantearon el tema en la interna del partido argumentando que se debía actuar como coalición y no prestar el voto como sí lo quería hacer el edil canario.



Tras esto, el dirigente colorado del departamento, Heber Duque, dijo al Canal de la Región que si bien su partido estaba dispuesto a votar el fideicomiso para hacer obras, hubo “fuertes presiones” que sacaron los “tanques de guerra” y dejaron a los colorados “peleando con un tenedor”, lo que los obligó a alinearse con los blancos para preservar la unidad.



En conversación con El País, Duque aclaró que las presiones fueron de la propia interna colorada, de parte “del sector Ciudadanos”.

“Nos arrinconó sin analizar qué era lo más beneficioso para los canarios. Las presiones no fueron de Presidencia, fueron de nuestro propio partido. Por eso me refiero a los tanques de guerra”, comentó.



El coordinador de Ciudadanos y ministro de Ambiente, Adrián Peña, sostuvo que no se trató de presiones sino de votar en contra convencidos de que el proyecto era negativo.

Adrián Peña, ministro de Ambiente. Foto: Marcelo Bonjour

“Ya van nueve fideicomisos, se nos dice que la intendencia está saneada entonces tendría la posibilidad de realizar obras por sí misma, eso fue lo que se nos dijo en la última campaña electoral”, dijo ayer al programa Doble Click de radio Del Sol. “Si la intendencia no puede hacer obras será porque gestionó mal, no puede ser a causa de quienes no están en el gobierno”, agregó.

Fratti y la falta de alta política El presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti, que comparte el mismo sector político que el intendente Orsi, critico a blancos y colorados por no tener “altura política”. “Cuando dejamos de hacer política, seguramente dejamos de pensar en nuestra gente. No le hace bien al sistema cuando todo sucede por cálculos políticos”, aseveró.