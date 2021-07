"El diablo metió la cola", dijo Orsi y aseguró que Presidencia "presionó de manera inédita" a ediles

"La Presidencia de la República intervino directamente y presionó de manera inédita a los ediles para doblegar su voluntad", lanzó este miércoles el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, horas más tarde que se resolviera por parte de la oposición no apoyar el proyecto de fideicomiso por el que pretendía aumentar el endeudamiento en unos US$ 80 millones para destinar a obras.

A través de un video de casi tres minutos, el jefe canario destacó que la "acumulación positiva surgida de un particular clima de convivencia política se rompió", porque "ediles blancos y colorados estaban dispuestos a acompañarnos en una solicitud de financiación de futuras y obras y desarrollo en cada rincón de nuestro departamento".

"Parece que molesta que a Canelones le vaya bien, y como se dice en campaña: el diablo metió la cola", enfatizó.

Orsi entiende que "se quiere privar a más de 550.000 habitantes del departamento de las mejoras previstas" en el mensaje a la Junta Departamental.



Tras nombrar una serie de medidas que consideró positivas para el departamento, señaló: "Duele ver que se priorice el cálculo electoral por sobre los intereses de la gente de Canelones. Duele que en tiempos que en tiempos de desocupación se impidan inversiones que generan trabajo genuino".

"Al gobierno nacional le digo que nosotros no cambiamos la pisada. Van a seguir contando con el gobierno departamental para atender las necesidades más urgentes de nuestra población", añadió Orsi.

El video se titula "¿Dónde quedó la frase 'de esto se sale con obra pública'?", aludiendo a las palabras de Luis Lacalle Pou durante una entrevista con Subrayado (Canal 10), a comienzos de junio.

El jefe canario no logró alcanzar un acuerdo con la oposición en la Junta Departamental de Canelones, compuesta por 20 ediles del Frente Amplio, 10 blancos y uno colorado. Necesitaba sumar un voto para lograr la mayoría especial requerida para aprobar el proyecto, pero tras negociaciones, los blancos y colorados cerraron filas en el entendido de que no era oportuno habilitar un incremento de endeudamiento.

Este miércoles, el secretario general canario, Francisco Legnani, consideró que "Presidencia presionó a ediles de Canelones para que no voten" el fideicomiso por el que pretendía aumentar el endeudamiento en unos US$ 80 millones para destinar a obras.



Mujica: "Están trabajando para generar una grieta del tipo de la Argentina"

"Es triste lo que pasó anoche en la Junta Departamental de Canelones", comenzó señalando este miércoles el expresidente José Mujica en su audición radial por M24.



"En Uruguay, no haciendo política sino politiquería hay desesperación, y en realidad están trabajando para generar una grieta del tipo de la Argentina", añadió.



En ese sentido, Mujica dijo que "por altísima dirección directriz según dijeron y murmuraron, sin tapabocas, los propios implicados, recibieron órdenes de no acompañar la decisión de un fideicomiso que necesitaba cierta cantidad de votos, y que era para manejo de la cosa pública".



"No se dieron muchas razones, ni económicas ni nada. Al final, se dijo la verdad. Habían recibido orden terminante. Dijeron quién llamó y todo", aseguró el expresidente.



"Se castiga a la gente buscando conveniencia política. Es el Uruguay que tenemos y en el cual vivimos", subrayó.