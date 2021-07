Yamandú Orsi se queda sin votos para aprobar fideicomiso de US$ 80 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia Municipal de Canelones (IMC) deberá reformular el proyecto de fideicomiso por el que pretendía aumentar el endeudamiento en unos US$ 80 millones para destinar a obras, ya que no logró alcanzar un acuerdo con la oposición en la Junta Departamental de Canelones.

La bancada de ediles del Frente Amplio necesitaba un voto más para lograr la mayoría especial requerida para aprobar el proyecto. En Canelones el Frente Amplio tiene 20 ediles, el Partido Nacional tiene 10 y los colorados cuentan con un edil. Sin embargo, luego de largas negociaciones, blancos y colorados cerraron filas en el entendido de que no era oportuno habilitar un incremento de endeudamiento, y en las últimas horas le informaron al intendente Yamandú Orsi que no prestarán sus votos para aprobar la iniciativa.



Si bien la semana pasada dirigentes colorados de Canelones manifestaron de forma pública que estaban considerando el tema, al enterarse de que todos los ediles blancos resolvieron no apoyar la iniciativa decidieron acatar el acuerdo y mostrar unidad dentro de la coalición multicolor.



En la propia bancada de ediles blancos había algunas diferencias. Los dirigentes del sector Aire Fresco fueron los primeros en manifestarse en contra de la iniciativa. Sin embargo, la Lista 33 (Herrerismo) abrió la negociación con el Frente Amplio para estudiar el tema.



Finalmente Sebastián Andújar, dirigente de ese sector, informó hoy al Frente Amplio que no acompañaría el proyecto, con lo que el Partido Nacional asumirá una posición en bloque en contra del fideicomiso canario.

“Este tipo de decisiones no se caracteriza por ser de las fáciles y mucho más para aquellos que deploramos una práctica muy común en la política de ‘cuánto más mal, mejor’”, comentó Andújar a El País. “Estas decisiones siempre deberían sustentarse en el resultado de un profundo análisis y discusión sobre la conveniencia o inconveniencia; mucho más cuando lo que puede estar en juego es la viabilidad a futuro de una administración departamental versus la necesidad de obras de infraestructura que deberían repercutir en la calidad de vida de los habitantes de mi departamento”, agregó.

Andújar explicó que la Lista 33 mantuvo todos los canales de diálogo y negociación para intentar alcanzar un acuerdo, pero remarcó que no se consiguieron los avances necesarios y por ende se ciñó a la postura de la bancada blanca.



“Nuestra agrupación –la Lista 33– realizó todo el esfuerzo para lograr que fueran más las coincidencias que las diferencias, no solo para Canelones sino que también lo hicimos a nivel nacional. Con la tranquilidad de haber recorrido los caminos que corresponden, la convicción de un grupo y la nuestra en particular no pudo más que la que imponen las mayorías a las cuales nos debemos. Somos parte de un proyecto que hoy gobierna el país y estamos orgullosos de ello”, declaró.



El tema estaba previsto para ser considerado hoy en la Junta Departamental de Canelones, pero ante la falta de los votos necesarios el Frente Amplio decidió no ponerlo a discusión.



Una fuente de la bancada de ediles del Frente Amplio comentó a El País que ahora el gobierno canario irá por una nueva estrategia: bajará el proyecto puesto a consideración y estructurará una nueva idea. Para la administración de Orsi se requiere de inversión que permita reactivar la actividad en Canelones.



Otra fuente frenteamplista admitió que existe malestar en la coalición de izquierda con la decisión de blancos y colorados, ya que consideran que no se está priorizando el interés de los ciudadanos canarios.