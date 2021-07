"Presidencia presionó a ediles" para no votar fideicomiso, expresó jerarca de la comuna de Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, consideró que "Presidencia presionó a ediles de Canelones para que no voten" el fideicomiso por el que pretendía aumentar el endeudamiento en unos US$ 80 millones para destinar a obras y que no logró alcanzar un acuerdo con la oposición en la Junta Departamental.

"Por mezquinos cálculos electorales se toma como rehén a toda la población canaria", expresó el jerarca en una publicación que realizó este miércoles a través de su cuenta de Twitter y que está dirigida al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y al intendente Yamandú Orsi, quienes están mencionados.

Presidencia presionó a ediles de Canelones para que no voten el préstamo cuyo objeto era la realización de obras en el departamento. Por mezquinos cálculos electorales se toma como rehén a toda la población canária. ⁦⁦⁦@OrsiYamandu⁩ ⁦@AlvaroDelgadoUy⁩ pic.twitter.com/OTAbZr9boz — Francisco Legnani (@FLegnaniSilva) July 21, 2021

La publicación fue realizada en base a las declaraciones del edil blanco Alejandro Repetto, quien tras ser consultado por Subrayado al respecto de si votaría el fideicomiso o no, respondió: "No, nosotros como partido, a pedido del secretario Álvaro Delgado, vamos a actuar como bloque".



"Vamos a tener una posición única, no lo vamos a votar", agregó.



La bancada de ediles del Frente Amplio necesitaba un voto más para lograr la mayoría especial requerida para aprobar el proyecto. En Canelones el Frente Amplio tiene 20 ediles, el Partido Nacional tiene 10 y los colorados tienen uno.



Sin embargo, luego de largas negociaciones, blancos y colorados cerraron filas en el entendido de que no era oportuno habilitar un incremento de endeudamiento, y en la noche de ayer martes le informaron al intendente que no prestarían sus votos para aprobar la iniciativa.