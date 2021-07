Peña criticó "reacción destemplada" del FA, que aseguró que hubo presión a ediles de Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Ambiente y líder del sector colorado Ciudadanos, Adrián Peña, aseguró este miércoles que la respuesta de dirigentes del Frente Amplio, que aseguran hubo una presión desde Presidencia hacia los ediles canarios para que no votaran un fideicomiso de U$S 80 millones para obras en Canelones, "es una reacción destemplada, que no condice con la realidad".

"Creo que lo que aquí pasó es que en los fideicomisos anteriores, que los votamos en el entendido de que generaban obras para el departamento, no tuvimos ni un cumplimiento en las obras, ni tampoco con la Rendición de Cuentas de adonde fueron exactamente esos fondos. Esa es la razón fundamental por la cual ahora no se le renueva la confianza", indicó el secretario de Estado a Radio Universal en Torre Ejecutiva.

Aseguró también que este es el "cuarto fideicomiso para una administración frenteamplista". "Hace unos meses, en campaña electoral, se nos hablaba de superávit, de la buena gestión en Canelones. Sin embargo, unos meses después para poder realizar obras, teóricamente se necesitaba de este crédito millonario", indicó el ministro, que fue diputado por Canelones.

"Hay muchas cosas para ajustar en la gestión departamental, sobre todo de aquello que tiene que ver con cargos de confianza y con ajustes a la gestión y al buen manejo de gastos. Esta puede ser una oportunidad para repensar estos temas en Canelones. Se puede abrir otra instancia", señaló en esa línea.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, el ministro destacó: "Todos queremos obras para Canelones, pero hay un mañana y otros pagarán lo que hoy se compromete. Si la Intendencia no tiene recursos para obras no puede ser culpa de quienes no estamos en el gobierno. Hay que asumir responsabilidades. ¡Ajuste en la gestión y nosotros dispuestos!".