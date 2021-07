Peña sobre fideicomiso: "Si la intendencia no puede hacer obras será porque gestionó mal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Ambiente Adrián Peña consideró que algunas de las declaraciones realizadas por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, así como de otros dirigentes del Frente Amplio están "fuera de tono".

"Tenemos nuestras dudas sobre la afectación total de los fondos obtenidos y precisamente al objetivo de la obra y de la maquinaria, que fue lo que se financió", indicó el jerarca al programa "Doble Click" (Del Sol FM), en referencia al último fideicomiso votado en la Junta Departamental de Canelones que fue acompañado por Ciudadanos, sector colorado que Peña integra.



El ministro indicó que el hoy diputado Jorge Alvear, quien los representó en la comisión de seguimiento que surgió como condición del sector para efectuar el voto a favor, asegura que "la información es escasa e insuficiente a la hora de dar cuenta sobre a dónde fueron los fondos", explicó. "En ese marco es que decimos que otro más en este momento no nos parece oportuno y es simplemente eso", dijo.



Asimismo, Peña aseguró que "Canelones tiene el récord de fideicomisos con nueve, lo que supone un endeudamiento de US$ 370 millones hasta el año 2039".



"Lo que estamos diciendo entonces es que ya van nueve fideicomisos, se nos dice que la intendencia está saneada entonces tendría la posibilidad de realizar obras por sí misma, eso fue lo que se nos dijo en la última campaña electoral", expresó. "Si la intendencia no puede hacer obras será porque gestionó mal, no puede ser a causa de quienes no están en el gobierno", expresó.



En ese sentido, Peña consideró que "no es una buena gestión" la de Orsi, si bien dijo que la última gestión colorada en Canelones, tampoco lo fue. "Pero el Frente Amplio agarró un momento de crecimiento económico del país", dijo.

Con respecto a la afirmación de Orsi, expresada durante un video que fue publicado ayer miércoles, de que el clima político "se rompió", Peña afirmó: "No puede ser que porque no te voten algo que querés que te voten, cambie el clima político y la relación".



"No cambia nada, seguimos todos en la misma línea de trabajar y aportar para el departamento. Simplemente me estás pidiendo endeudarte por US$ 80 millones 20 años más y bueno, parece que es mucho, ¿no? Porque ya estamos debiendo mucho", consideró.



Peña también retomó la frase del jefe comunal, quien dijo que "parece que molesta que a Canelones le vaya bien, y como se dice en campaña: el diablo metió la cola", y dijo: "Capaz que alguno metió la pata y no la cola".



El jefe de Estado aseguró que "sí hubo una decisión política", pero consideró que "de ahí a hablar de presiones es muy diferente", opinó. "Cuando el Frente Amplio decide no votar algo, que en general no vota nada que no sea de su propio partido político, toma su definición política y nadie está acusando de nada a nadie, simplemente es una posición legítima que toman", agregó.



Por otra parte, Peña hizo referencia a los fideicomisos a los que aspiraron a llegar las intendencias de Rocha y Río Negro. "Son realidades diferentes. Rocha no ha tenido ningún fideicomiso y tampoco Río Negro. Canelones tiene una acumulación: hablamos de que está debiendo casi US$ 400 millones. Ya estamos endeudados, no estamos arrancando de cero", dijo. "Son realidades concretas y cada una merece su análisis", añadió.



El ministro dijo además que el fideicomiso de Rocha era acompañado por los colorados ya que participaron del proceso de elaboración de propuestas con el intendente Alejo Umpiérrez. "Terminamos respaldándolo en la medida en que se incorporaron nuestras inquietudes", dijo y agregó que Río Negro "estaba en una etapa muy embrionaria todavía".



"Yo creo que se armó una tormenta muy grande con este tema, porque claramente cualquier edil responsable cuando ve los números lo pensaría mucho antes de votar este nuevo fideicomiso", dijo respecto a Canelones.

En una línea similar a la de Peña se pronunció este jueves el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, quien consideró que "hay acusaciones que son falsas e inaceptables".



"Es una información que obviamente no es correcta, él sabe que no es correcta", indicó Delgado en diálogo con el programa radial "Punto de encuentro" (Radio Universal) y agregó: "Hay acusaciones, porque más que afirmaciones son acusaciones, que son falsas e inaceptables".