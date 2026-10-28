Dirigentes de la oposición cruzaron a Jorge Díaz tras dichos sobre Lacalle Pou: "Hay una obsesión"

Senadores de la oposición cruzaron este miércoles a Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, luego de que afirmara que "quiere ganarle a Lacalle Pou" en las próximas elecciones. Díaz había planteado que estaba "convencido" de que su fuerza política podía ganarle al expresidente en 2029 y que el Frente Amplio tenía que "dejar de esperar un mesías" para pasar a buscar un modelo de conducción colectiva.

"A ver, hay un condicional que no existe: 'Si Lacalle Pou va a ser candidato...'. Lacalle Pou va a ser candidato, es candidato, ya, proclamado el 2 de marzo de 2025. Es más, es el único candidato que tienen, no hay otro", planteó el jerarca en diálogo con En Clave País.

"Veo que hay una obsesión con Lacalle Pou"

Las declaraciones del prosecretario generaron comentarios entre dirigentes de la Coalición Republicana. Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional y exsubsecretario del Ministerio del Interior, manifestó que le "preocupaba" que el prosecretario de Presidencia estuviera "involucrándose en temas electorales" a tres años de las próximas elecciones.

El diputado planteó que, si bien la actitud de Díaz no es "ilegal", "no es lo más sano cuando el país tiene tan graves problemas"."El prosecretario tiene que cumplir funciones muy ejecutivas, y que además nos tiene que dar garantías a todos de que las cumple estando bien lejos de la discusión electoral", añadió en diálogo con En Clave País.

"Veo que hay una obsesión también con Lacalle Pou, hasta cuando hablan de su propia interna aparece. Deberían dejarlo para la interna nuestra, porque se supone que es nuestro compañero, y nuestro dirigente", opinó.

Yo pensé que iban a esperar hasta el verano con esos típicos asados conspiradores.

Pero no, ya salieron. Bienvenidos a la película: la gran franquicia para ser candidato.

Al estar todos muertos en las mediciones, aparecen más contendientes.

El gobierno ? Bien gracias ... https://t.co/pMqzE89GpK — Sebastian Da Silva (@camboue) October 28, 2026

En la misma línea se manifestó el senador nacionalista Sebastián Da Silva. "Yo pensé que iban a esperar hasta el verano con esos típicos asados conspiradores. Pero no, ya salieron", sostuvo en la red social X.

"Bienvenidos a la película: la gran franquicia para ser candidato. Al estar todos muertos en las mediciones, aparecen más contendientes. ¿El gobierno? Bien, gracias", agregó.

Robert Silva, del Partido Colorado, también se expresó sobre el tema. "Dejen de pensar en las elecciones y gobiernen. Hay muchos problemas de seguridad, trabajo, educación, empleo, que deben afrontar para solucionar. ¡Trabajen por la gente y no por las elecciones", manifestó en la red social X.

Dejen de pensar en las elecciones y gobiernen. Hay muchos problemas de seguridad, trabajo, educación, empleo que deben afrontar para solucionar.

¡Trabajen por la gente y no por las elecciones! https://t.co/hiW42joId9 — Robert Silva (@RobertSilvaUy) October 28, 2026

"No hay próximo Mujica, los que están son los que están"

Díaz no habló puntualmente de "nombres" del Frente Amplio que podrían ser candidatos en las próximas elecciones. "¿Cuál es el problema? Nosotros tuvimos tres grandes dirigentes, tres monstruos de la política: Pepe (Mujica), Tabaré (Vázquez) y (Danilo) Astori. En el orden que quieras. Tuvimos el privilegio de convivir, de tener a esos tres dirigentes, como los colorados tuvieron el privilegio de tener a (Jorge) Batlle y (Julio María) Sanguinetti. Pero (los primeros) se murieron. Como decía Pepe, 'la biología'... Y a veces siento que el Frente está esperando el mesías, el próximo Vázquez, el próximo Mujica, el próximo Astori", opinó.

Jorge Díaz en entrevista con En Clave País. Foto: Nahuel Arrué

En ese sentido, Díaz dijo tener una mala noticia para el oficialismo: "No hay próximo Vázquez, próximo Mujica, próximo Astori, Los que están, son los que están".

El desafío, entonces, para los frenteamplistas, es poder "apuntar a un modelo de conducción colectiva, diferente a un liderazgo individual. Es mi opinión, no la consulté con nadie". Es decir, "hay que pensar en clave de equipo, en clave horizontal". "Tenemos un montón de compañeros que son muy valiosos, que están en un punto de partido, (pero) ninguno de ellos hoy lidera por sí solos; ninguno de ellos arrastra todo".

Con esa "dificultad de origen" es que el partido oficialista debe "formar un colectivo, una línea horizontal que permita construir desde ahí y después la vida dirá".