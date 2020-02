El Directorio blanco deberá autorizar la candidatura de Carlos Moreira en Colonia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos Moreira da por hecho que va a ser candidato a la Intendencia Municipal de Colonia. Incluso más: el dirigente blanco también está confiado en que ganará y será reelecto en su cargo.

Es que hoy está previsto que la Convención Departamental del Partido Nacional lo proclame como uno de los competidores de la elección departamental, junto con Ricardo Planchón, del sector “Todos Hacia Adelante” -que lidera Luis Lacalle Pou- y Eduardo López de Cabildo Abierto, que aceptó cerrar un acuerdo electoral con los blancos.

Pero la vuelta al ruedo electoral del exdirigente de Alianza Nacional pone un manto de cierta incomodidad entre dirigentes blancos. En especial dentro del Directorio del Partido Nacional, que deberá firmar y avalar las candidaturas de cada departamento donde los blancos salgan a competir con su lema.

Es que Moreira fue protagonista en el cierre de la carrera electoral para las elecciones de octubre pasado cuando se difundieron dos audios donde el intendente de Colonia, mantenía una charla telefónica con una edila blanca.

La mujer le solicitaba la renovación de una serie de pasantías; que son un tipo de contrato empleado en ese gobierno departamental. Moreira le explicaba que estaba complicado autorizar más contratos, que era difícil, pero que si mantenía relaciones sexuales con él, podía cambiar de opinión.



El caso se convirtió en un escándalo en el sistema político, que derivó en la expulsión de Moreira de su sector político por parte de su líder, el senador Jorge Larrañaga. Incluso la comisión de ética del Directorio blanco sugirió la expulsión del intendente del Partido Nacional, resolución que no se llevó a cabo, ya que Moreira presentó renuncia antes.



El caso llegó a la Justicia y se espera una definición en el corto plazo, aunque el actual intendente que pretende volver a competir confía en que se archive por falta de méritos. El asunto se convirtió en un tema ético.

La presidenta del Directorio, y en ese entonces candidata a la vicepresidencia de la República, Beatriz Argimón, fue enfática en las negociaciones con sus compañeros. “No hay lugar en el Partido Nacional para gente de este tipo”, le comentó a sus pares.



En la reunión de ayer el Directorio trató el caso de Colonia en el marco de un repaso de todos los departamentos.



“Yo voy a dar mi opinión en el seno del directorio del Partido Nacional”, dijo Argimón ayer a los medios de prensa y aclaró que “sin lugar a dudas” sigue teniendo la misma posición que cuando se suscitaron los hechos.

La vicepresidenta electa presentó renuncia al Directorio blanco a fin de año, pero aún el partido no resolvió su sucesor. Los blancos entienden que la situación es compleja, y esperan la resolución de la Convención Departamental la que se inclinan a respetar.



De todos modos, de acuerdo con la carta orgánica del partido, una vez sea proclamado por la Convención, el acta con los candidatos llegará al Directorio blanco el que deberá firmar y autorizar que esas figuras utilicen el lema “Partido Nacional”.



Según las fuentes blancas consultadas por El País, no hay intención de trancar la postulación de Moreira.



El actual intendente de Colonia dijo al diario El Observador que es inocente y que no ha cometido ningún delito.

“Soy inocente. Tengo el apoyo del pueblo de Colonia, la mitad de los convencionales, concurriremos a las urnas y confiamos en que volveremos a ser elegidos”, declaró.



“Si la convención departamental me proclama yo soy el candidato y estará en manos del pueblo ser electo o no”, agregó Moreira desafiando incluso a las autoridades del partido en el que ha militado toda su vida.