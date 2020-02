Preocupación en el Partido Nacional ante candidatura de Carlos Moreira en Colonia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Existe preocupación en el seno del Partido Nacional ante la posible candidatura de Carlos Moreira a la reelección de la Intendencia de Colonia. La semana pasada, el actual intendente de ese departamento explicó cómo podría participar de las elecciones bajo el lema blanco sin pertenecer al partido, al que renunció en octubre del año pasado.

Pero a los blancos, según dijeron fuentes nacionalistas a El País, les preocupa que Moreira pueda hacer uso de esa potestad porque consideran que las chances de que el exnacionalista vuelva a ser elegido en Colonia "son muy altas" y todos los sectores mantienen la postura de rechazo que expresaron en octubre pasado cuando se desencadenó el escándalo de los audios. Hoy Moreira solo cuenta con el apoyo de los convencionales que fueron electos por Alianza Nacional.

Beatriz Argimón, vicepresidenta electa, señaló este miércoles que va a "esperar la convención".

"Nosotros tenemos presente lo que los dirigentes a nivel de cada departamento determinan teniendo en cuenta la voluntad de los dirigentes que fueron elegidos por la gente en la convención departamental. Nosotros no tenemos como requisito, cosa desde mi perspectiva que es un tema a considerar en nuestra carta orgánica, que alguien que no es del partido pueda ser apoyado por las distintas convenciones", manifestó.

"Yo voy a dar mi opinión en el seno del directorio del Partido Nacional", agregó Argimón, que recalcó que "sin lugar a dudas" sigue teniendo la misma posición que cuando se suscitaron los hechos.

Días atrás Moreira había dicho: "He escuchado opiniones por ejemplo de Ana Lía Piñeyrúa, que es integrante de la Corte Electoral, de Pablo Klappenbach, y de varios especialistas en esto que dicen que no tiene por qué pertenecer al mismo partido. Cabildo Abierto va a presentar candidatos en el lema del Partido Nacional que son de Cabildo Abierto, en este caso a mi juicio no es necesario pertenecer al partido. Estoy considerando la posibilidad".

Mañana en la convención departamental, Moreira podría ser proclamando como uno de los nombres que irían bajo el lema del Partido Nacional. El candidato de Todos aún no está definido. Se sabe que los nombres posibles son dos: Ricardo Planchón, exdiputado y director de Cooperación y Relaciones Internacionales – Área Vivienda de la intendencia, y Napoleón Gardiol, también conocido en el departamento por ser dueño de una importante inmobiliaria. Además, existe la posibilidad de que los blancos logren un acuerdo con Cabildo Abierto. Si esto pasa se abriría una tercera candidatura: la del exaviador Eduardo López.

El 18 de octubre de 2019, a tan solo días de las elecciones nacionales, Moreira presentó renuncia a su candidatura al Senado y a su condición de integrante del Partido Nacional para "no afectar el resultado electoral", a raíz del escándalo desatado luego de que se divulgaran audios en los que el dirigente blanco parece pedir favores sexuales a una mujer para renovar una pasantía en la comuna coloniense.

Un mes más tarde, María José García, edila de Colonia y quien aparece en los polémicos audios, presentó una denuncia ante Fiscalía por acoso sexual y abuso de funciones del intendente.