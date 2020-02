Caudillos del interior se preparan para librar la última de las batallas: las intendencias 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La puja electoral en Montevideo se ha vuelto una telenovela: las idas y vueltas en el Frente Amplio (Martínez sí, Martínez no; candidatura múltiple sí, candidatura múltiple no), y las pujas de poder en la coalición multicolor con una danza de nombres que no cesa (que Manini Ríos, que Talvi; que Argimón, que Lugano; que Bauzá, que Bordabery). En el interior la cosa no es muy distinta. Los caudillos locales no paran de trabajar para las elecciones del 10 de mayo, mientras los líderes nacionales buscan a los mejores para ganar más territorios en el mapa. Aquí, un resumen de la puja de poder que se está dando hoy en cada departamento:

Artigas

El intendente Pablo Caram aspira a la reelección. El exmiembro de Alianza Nacional, que se pasó a filas de Todos en 2017, enfrenta por estas horas una investigación de la Junta de Transparencia que lo responsabiliza por irregularidades en su gestión. Caram posiblemente compita a la interna del Partido Nacional con el diputado Mario Ayala, que pertenece al sector de Jorge Larrañaga. En la elección nacional, el intendente mostró su poderío frente a Ayala y consiguió más del triple de votos. Ahora, en la convención departamental que se hará el sábado 8, se verá si Ayala se postula o no, aunque todo indica que no lo hará.

En las últimas semanas, Ayala tuvo conversaciones con Cabildo Abierto, que en octubre consiguió el 18,3% de los votos. Una posibilidad es que los cabildantes nombren a uno de los suyos para competir bajo el lema Partido Nacional, y en ese caso Ayala apoyaría a ese candidato. La exedila blanca Irene Moreira, que pasó a militar en Cabildo Abierto junto con su marido Guido Manini Ríos, dijo en las últimas horas al portal Todo Artigas que esa es la postura predominante en su partido, pero que aún no está descartado que Cabildo lleve un nombre bajo su propio lema. La convención es el domingo 9.

En el Frente Amplio ratificaron a tres candidatos: Gerardo García —exsecretario general de la emepepista Patricia Ayala—, el edil comunista José Luis González y el ingeniero astorista Ricardo Xavier.

En el Partido Colorado, en tanto, tendrán su convención mañana lunes. Quien pretende competir es el ingeniero Renato Sambucetti, miembro de Ciudadanos.

Canelones

Yamandú Orsi será el único candidato del Frente Amplio en Canelones. Esta no era la idea inicial, pues varios sectores apoyaban a otro Yamandú, un empresario de las Piedras de apellido Costa que no logró conseguir las adhesiones para presentarse.

En un claro ejemplo de que lo que pasa en Montevideo es distinto a lo que sucede en el interior, en este departamento limítrofe se da una situación muy atípica: Orsi tiene el apoyo del MPP, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), y también de Asamblea Uruguay. Costa, en tanto, solo obtuvo el aval del Nuevo Espacio.

Los más posibles rivales de Orsi en el Partido Nacional son los de los diputados Sebastián Andujar (que ya se presentó en la anterior elección) y Amin Niffouri, ambos de Todos. Desde el sartorismo, en tanto, intentan impulsar al también diputado Álvaro Dastugue.

En el Partido Colorado el panorama tampoco está definido, aunque los nombres de Adrián Peña, el diputado mano derecha de Ernesto Talvi, y del exintendente Tabaré Hackembruch, son los que más se hacen oír. Cabildo Abierto también está decidido a presentar un candidato propio, pero aún no define a quién.

Rodolfo Nin Novoa será el candidato único del FA en Cerro Largo. Foto: archivo El País.

Cerro Largo

Los blancos despiden a su principal caudillo en Cerro Largo. Tras 10 años de gestión, Sergio Botana trabajará en el Senado y por su lugar van dos de los suyos: Pablo Duarte, que está al frente de la intendencia desde la renuncia de Botana en julio, y el diputado José Yurramendi, que busca acuerdos con grupos de Cabildo Abierto y el Partido Colorado. Ambos pertenecen al sector de Botana y ya fueron ratificados en la convención departamental de setiembre.

El Frente Amplio jugará fuerte con un candidato único: el canciller Rodolfo Nin Novoa, que ya fue intendente pero por los blancos (1985-1994), y ahora pretende cortar con el liderazgo histórico del Partido Nacional en ese departamento.

En los colorados se sabe que por Ciudadanos irá Robert Pereyra, exalcalde de Río Branco. Todavía está en duda quién irá por Batllistas.



Colonia

Visto con ojos montevideanos el escándalo que involucró al intendente de Colonia, Carlos Moreira, a escasos días de las elecciones nacionales, debió haber sido un antes y un después en su carrera política. Sin embargo, esto no ha sido así. El menú que presentarán los blancos para las elecciones lo tiene a él como favorito, con el apoyo de los convencionales que fueron electos por Alianza Nacional. El candidato de Todos, en tanto, aún no está definido; sí se sabe que los nombres posibles son dos: el exdiputado Ricardo Planchón, y el director de Cooperación y Relaciones Internacionales – Área Vivienda de la intendencia, Napoleón Gardiol, conocido en el departamento por ser, también, dueño de una importante inmobiliaria. El sartorismo hasta ahora se muestra dividido. Existe la posibilidad de que los blancos logren un acuerdo con Cabildo Abierto. Si esto pasa se abriría una tercera candidatura, la del exaviador Eduardo López. Todo esto se decidirá en la convención nacional, el próximo 4 de febrero.

En cuanto al Frente Amplio los aspirantes son Jorge Mota y Ariel Beltrán. Colonia es el único departamento en que la coalición de izquierda elige a sus candidatos según los resultados de las internas nacionales, esto evita discusiones sobre quiénes se presentan en mayo. El Partido Socialista, MPP, Partido Comunista y la 2121 ya acordaron ir con listas “calcadas”, apoyando a ambos.

La gran duda en Colonia es el Partido Colorado, puesto que Martín Pérez y Ariel Batiste, quienes habían anunciado sus candidaturas, dieron un paso al costado por falta de apoyo. Dirigentes locales, sin embargo, sostienen que “los colorados sí o sí tendrán un candidato”. La convención es el próximo sábado 7.

Carmelo Vidalín intentará recuperar la intendencia de Durazno. Foto: Archivo El País.

Durazno

El intendente Carmelo Vidalín, que ya gobernó Durazno entre 1995 y 2005, consiguió que el Partido Nacional lo lleve a mayo como único postulante y se prepara así para competir por la reelección nuevamente.

El Frente Amplio también fue resolutivo y en la convención realizada a fines de diciembre, dio luz verde a tres candidatos: Magdalena Recoba (Partido Socialista), Laura Baldenegro (MPP), y Raúl Licandro (lista 911).

Los colorados, en cambio, aspiran a aumentar su bancada de ediles —hoy tienen solo uno— y reunirán a su convención el próximo sábado 8. Ciudadanos impulsará a Ana Hunter. Cabildo Abierto, de la misma forma, aspira a dos o tres miembros en la Junta Departamental.

Flores

Los blancos en Flores irán con un solo candidato, el actual intendente Fernando Echeverría, que es parte de la lista 50, la que irá por un cuarto gobierno consecutivo. Echeverría es impulsado por Todos. Alianza Nacional y el sartorismo. En un principio, algunos pujaron para que se abra una nueva candidatura, pero no lograron ponerse de acuerdo.

Luego de dos convenciones fallidas, el Frente Amplio logró llegar a una resolución en Flores e irá, entonces, con tres candidatos: el diputado reelecto Federico Ruiz (Partido Comunista); la administrativa de la Corte Electoral, Ribana Pedreira (Partido Socialista y MPP); y el gerente del Banco República local y exdirector de la murga Contrafarsa, Roberto Gómez (Vertiente Artiguista, Liga Federal, 2121, 711).

Los colorados irían con el comerciante Andrés Rodríguez (Ciudadanos) y el edil Claudio Aguilar (Batllistas). Cabildo Abierto se presenta con un médico conocido en el departamento, Numan Blanco.

La estrategia de presentarse con listas "clonadas" Son varios los departamentos en que algunos partidos han decidido ir con “listas clonadas”. Esto pasa cuando un sector decide apoyar a más de un candidato; en ese caso copia idénticamente la plancha de votación, cambiando solo el nombre del aspirante a intendente y sus suplentes. Esto es absolutamente legal, y es muy común en el interior.

“En la hoja de votación figurarán el candidato a intendente y sus suplentes y la lista de candidatos a la Junta Departamental. Lo que la normativa no admite es el registro de hojas de votación idénticas distinguidas con números diferentes. En la medida en que alguna de las listas cambie el nombre de un solo candidato, las hojas dejan de ser idénticas”, explica Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral.

Florida

En Florida, quien asumió la titularidad tras la renuncia del ahora electo diputado Carlos Enciso fue Guillermo López. El actual intendente quiere competir en mayo y cuenta con el apoyo de la lista 62 (de Enciso) y con una nueva agrupación de Cabildo Abierto. López es el único candidato blanco con votos propios suficientes como para ser proclamado. Quien se perfilaba como segundo candidato era el alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopingi, a quien apoyaba el diputado José Andrés Arocena, de la lista 40. Sin embargo, siete convencionales manifestaron en las últimas horas que no apoyarán a Stopingi en la convención del jueves 6, lo cual lo dejaría sin chances. Pero Enciso sigue pujando porque haya al menos dos candidatos, por lo que surgió —en conversación con los dirigentes que responden a Larrañaga y Juan Sartori— el nombre del exfiscal Fernando Pérez D’Auria, quien finalmente lograría el consenso necesario y sería proclamado.

En los demás partidos el menú está más resuelto. Por el Partido Colorado se presentarán Claudio Fernández (Batllistas) y Diego Machín (Ciudadanos). Por el Frente Amplio, la docente Mariana Lorier, el exdiputado por el MPP Álvaro Vega, y el edil Eduardo Riviezzi, miembro del sector 3F. Cabildo Abierto irá con dos mujeres: Marisol Mernes y Flavia Silva.

Lavalleja

En Lavalleja la batalla está centrada en el Partido Nacional, que gobierna el departamento desde el segundo período postdictadura. La convención realizada el 21 de diciembre resolvió que la sucesión de Adriana Peña la disputen dos miembros de Todos: el diputado Mario García y la senadora Carol Aviaga. Esta última cuenta con el apoyo de la intendenta —que en un primer momento impulsaba la candidatura de su pareja, Gastón Elola, que finalmente no reunió suficiente consenso— y del sartorismo. A su vez, Aviaga conquistó la adhesión de una agrupación de Cabildo Abierto y de algunos referentes históricos del Frente Amplio, y se reunirá con César Vega, del PERI, en busca de su respaldo.

García, que lleva dos períodos como diputado, tiene el apoyo del exintendente Herman Vergara y, curiosamente, de la hermana de su principal competidora, la edila Andrea Aviaga. No ha logrado hasta ahora acuerdos por fuera del partido.

En el Frente Amplio irán con dos ediles, Pablo Fuentes y Julián Mazzoni, y la presidenta de Mevir, Cecilia Bianco.

El Partido Colorado tendrá su convención departamental el jueves 6 y se espera que se presenten dos nombres: Luis Carrese y Gustavo Risso.

Antía se enfrentará a De los Santos en busca de la reelección. Foto: Ricardo Figueredo

Maldonado

El próximo jueves Enrique Antía renunciará a la Intendencia de Maldonado y el domingo lanzar oficialmente su candidatura. Lo hará impulsado por su agrupación, Todos por Maldonado. El candidato del otro Todos, el de Lacalle Pou, será el diputado electo Rodrigo Blas.

En el Frente Amplio estaban negociando ayer y lo más probable es que se aceptaran tres candidaturas: las del profesor Gerardo Viñales, la expresidenta del Frente en Maldonado, Susana Hernández, y el exintendente Oscar de los Santos.

Todos en el departamento dan por descontado que el gran duelo será entre De los Santos y Antía.

Cabildo Abierto y el Partido Colorado se encuentran aún tomando definiciones. Por Ciudadanos impulsarán a Felix Riestra, quien fuera subjefe de Policía del departamento.



Paysandú

La convención de los blancos para Paysandú es el 8 de febrero. Y lo cierto es que la suerte todavía no está echada. Podría haber cambios de último momento, y todo depende de si se confirma o no una alianza con Cabildo Abierto. Hay dos candidatos sí que están confirmados: el reelecto diputado Nicolás Olivera y el alcalde de Quebracho, Mario Bandera, ambos con el apoyo de Alianza Nacional, el primero también con el del sartorismo.

Habrá un tercer candidato, pero todavía no se sabe con certeza quién será. Dirigentes locales sostienen que “lo más seguro” es que sea Bertil Bentos, intendente entre 2010 y 2015, que anunció recientemente sus aspiraciones, y que podría obtener el apoyo del herrerismo, algo que definirá en las próximas horas. Sin embargo, hay quienes están tratando de convencerlo de que se baje, para sellar así un acuerdo con Cabildo Abierto y que el tercer candidato sea el dirigente por ese partido Alfredo Artía. Los blancos también negocian alianzas con el Partido de la Gente y el Independiente. Si Bentos no se baja, el partido de Manini Ríos presentará un candidato propio: Nelson Gianoni, que no puede presentarse dentro del Partido Nacional porque estuvo en las listas de Cabildo Abierto en las nacionales.

El Frente Amplio ya tiene sus tres candidatos definidos: el actual intendente Guillermo Caraballo, que recibe el apoyo de la Vertiente Artiguista y Casa Grande; la reelecta diputada Cecilia Bottino, con el aval del Partido Comunista, Partido Socialista, MPP, PVP y 711; y el exdirector de Servicios de la Intendencia de Paysandú, Marco García, con el apoyo del astorismo y del sector de Rafael Michelini.

Los colorados, en tanto, irían con dos candidatos: Martín Irrazabal (por Ciudadanos) y David Helguera (Batllistas).

Las reglas de la elección Todas las convenciones departamentales se deben realizar antes del próximo 9 de febrero. Para sesionar en la primera convocatoria deben contar con un número de asistentes que represente al 65% de sus integrantes. De no alcanzarse ese quórum, habrá una nueva convocatoria tres día después, en la que se sesionará ya con el número de convencionales que concurran. Así lo explica Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral.

Los partidos habilitados para la elección son el Frente Amplio, Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Ecologista Radical Intransigente, de la Gente, Independiente, Verde Animalista, Digital y de los Trabajadores en aquellos departamentos donde reúnan a sus convenciones y nominen a sus candidatos a intendente. La Concertación no fue habilitada, debido a que no llegó a la cantidad suficiente de votos para serlo en las pasadas elecciones internas; por eso en caso de que la oposición quiera ir junta en Montevideo deberá usar otro lema, que todo se encamina a ser el del Partido Independiente.

El próximo 10 de mayo se utilizarán nuevamente tablets para la realización del conteo de votos. En cuanto a quiénes trabajarán en las mesas de votación, se llamará y capacitará a funcionarios, no necesariamente a los que fueron convocados en octubre o noviembre pasado.

Río Negro

Después de gobernar por dos períodos consecutivos de 2005 a 2014, Omar Lafluf vuelve por la intendencia de Río Negro. El candidato —que cuenta con el apoyo de Alianza Nacional, desertores del sartorismo y dirigentes de Cabildo Abierto— deberá enfrentarse al edil Pablo Delgrosso —que es impulsado por Todos y la mayoría de quienes apoyaron a Juan Sartori. La decisión de algunos miembros de Cabildo Abierto de irse con Lafluf generó un torbellino interno dentro del partido de Manini Ríos, que tendrá su punto más alto de tensión hoy, cuando se celebre la convención. El líder del partido ya ha aclarado que está decidido ir con candidatura propia.

Oscar Terzaghi, actual intendente, intentará la reelección sin rivales dentro de su interna frenteamplista.

El Partido Colorado resolvió el viernes que los candidatos serán Juan Serres (Batllistas) y Angel Pavloff (Ciudadanos).

Rivera

En la particular Intendencia de Rivera el Partido Colorado conserva un liderazgo que perdió rotundamente en otros departamentos. Allí, el intendente Richard Sander, que asumió la titularidad tras la renuncia de Marne Osorio —ahora electo diputado— apuesta a quedarse con el sillón departamental. Además, se presentarán los colorados Mauricio González —actual director de Tránsito y Transporte— y un candidato por Ciudadanos cuyo nombre aún no está definido.

El Partido Colorado enfrenta como principal competidor al Partido Nacional, que en octubre conquistó apenas 800 votos menos. Los postulantes blancos ya confirmados son el coronel retirado Milton Machado, impulsado por la lista 4040 y el doctor Ricardo Araujo, de la lista 880 liderada por Sartori.

La tercera fuerza en la elección nacional, muy cerca de las anteriores, fue Cabildo Abierto. El partido de Manini presentará su candidato propio, que será Carlos María Laguzzi, un ginecólogo cuya postulación deberá refrendarse hoy durante la convención. Laguzzi cuenta con el respaldo de la 11.820, la lista más votada de Cabildo en Rivera.

El Frente Amplio, que perdió pie en las elecciones nacionales y quedó cuarto, aún no resolvió sus candidaturas.

Rocha

El intendente Aníbal Pereyra (MPP) aspira a un segundo mandato al frente de la Intendencia de Rocha, y competirá dentro de su partido con el exintendente Artigas Barrios (Partido Socialista) y la alcaldesa de Chuy, Mary Urse (Asamblea Uruguay).

El Frente Amplio tendrá como principal contrincante la alianza sellada entre blancos y cabildantes, ya que por el lema Partido Nacional irán tres candidatos: el diputado Alejo Umpiérrez (Todos), el empresario Martín Rodríguez (Cabildo Abierto), y un tercer nombre que todavía no está definido. Esta alianza cuenta con el respaldo de dirigentes locales del Partido Independiente, del Partido de la Gente y del sector colorado Batllistas. Ciudadanos, en tanto, pretende llevar un candidato propio por el Partido Colorado.

Coutinho intentará recuperar la intendencia de Salto para los colorados. Foto: Archivo El País.

Salto

En Salto una vez más la batalla estará entre frentistas y colorados. Y de nuevo los principales retadores serán los mismos: desde filas oficialistas el actual intendente Andrés Lima y desde la oposición el senador Germán Coutinho. En la elección pasada quién fue el ganador se dirimió por apenas poco más de un punto, mientras que en las nacionales el Frente Amplio se impuso al Partido Colorado casi por un 3%.

Además de Coutinho, que tiene el apoyo de Batllistas, por el lado del talvismo hay dos nombres: Miguel Feris, que fue candidato a diputado, y el médico cirujano Gonzalo Leal. Coutinho tiene 105 de 160 votos en la convención, pero ya se comprometió a apoyar las otras dos candidaturas, pues creen que cuanto más sean mejor van a votar.

En cuanto al Frente Amplio, Lima contará con el apoyo del Partido Comunista, y su rival a la interna, la contadora Soledad Marazzano, del PDC y del astorismo. Otro que ya se definió fue el MPP, que decidió apoyar a los dos abriendo así una lista con cada uno.

El Partido Nacional irá con tres candidatos: Carlos Albisu, Francisco Blardoni y César Mari —que es de Cabildo Abierto.

San José

El intendente nacionalista José Luis Falero, que gobierna San José desde 2010 y por tanto no puede volver a postularse, impulsa la candidatura de Ana Bentaberri, su secretaria general, que como él pertenece al sector Todos. El martes 21 de enero, en su convención departamental, el partido resolvió presentar también al productor local herrerista César Zunino, que fue candidato a diputado en octubre pasado. El exintendente Juan Chiruchi, que había coqueteado con la posibilidad de candidatearse, lo descartó previo a la convención. Y a raíz de esa decisión, quien también se había manejado como posible postulante blanco para mayo, pero de parte de Alianza Nacional, Carlos Camy, brindó una conferencia media hora antes del inicio anunciando que no competiría y que sus convencionales se abstendrían de votar. Curiosamente, algunos convencionales de Todos terminaron prestando para que se aprobara la candidatura de Zunino, que también contó con el respaldo del sartorismo.

En el Frente Amplio los candidatos serán Pablo Urreta, de Asamblea Uruguay, y María Noel Battaglino, de PAR (el sector de Cristina Lustemberg).

El Partido Colorado actualmente no tiene ediles, pero tras una mejor votación en la elección nacional aspira a generar en mayo algunas bancas en la Junta, con Washington Almada y Alfredo Lago como candidatos. Cabildo Abierto, en tanto, no ha resuelto todavía si presentarse con candidato propio o apoyar a Bentaberri.

Soriano

En Soriano el duelo será entre exintendentes. Guillermo Besozzi, con el apoyo de Alianza Nacional, se enfrentará a José Luis Gómez, que irá bajo el paraguas de Todos. En tanto, el sartorismo no tomó una decisión sobre a cuál apoyar, por eso se espera que vote dividido.

El Frente Amplio, en tanto, irá con tres candidatos: Julio Guastavino (un abogado que ya se había presentado en las elecciones de 2010), Inocencio Bertoni (ingeniero agrónomo que fue asesor de Daniel Martínez) y Pablo Ponce (de profesión maestro). MPP, 90 y PCU ya resolvieron apoyar a todos los candidatos. La 2121, que impulsó a Bertoni, aún no tomó una decisión en este sentido.

Cabildo Abierto tiene decidido presentar un candidato, pero aún no hay nombres. Los colorados en tanto, tienen decidido quién irá por el talvismo: Alejandro Centurión, un empresario de 38 años.

Da Rosa quiere ir por la reelección, pero aún no consigue el apoyo. Foto: Ariel Colmegna.

Tacuarembó

En el departamento que gobierna el nacionalista Eber da Rosa, los blancos no han llegado a un acuerdo. Da Rosa, que ya fue intendente antes (1995-2005), pretender renovar su mandato pero antes se debe resolver a la interna de su lista, la 50, si el candidato será él o su compañero de agrupación, el diputado Wilson Ezquerra. Si bien comparten sector, para la interna Da Rosa apoyó a Enrique Antía y Ezquerra, a Larrañaga. La definición será en las próximas horas.

Por fuera de la 50, el dirigente herrerista Alfredo De Mattos, que fue electo diputado, quiere competir en mayo y está en busca de los votos que le faltan para ser proclamado en la convención departamental, que será el próximo viernes 7. De Mattos negocia ahora con los convencionales del sartorismo para reunir apoyo.

En el Partido Colorado la convención está citada para el sábado 8. El candidato más seguro es Federico Silva, que cuenta con el apoyo de la agrupación 2215, de Susana Montaner. Ciudadanos, en tanto, presentará a Cristina Secco, que es abogada. Cabildo Abierto hoy tendrá la convención y definirá a su candidato.



Dentro del Frente Amplio el plenario departamental definió postular tres nombres con la intención de ganar la intendencia por primera vez: al diputado por el MPP Edgardo Rodríguez, que no fue reelecto en octubre; al seregnista Rudyard Esquivo, que ya fue candidato anteriormente; y al director departamental del Ministerio de Ganadería, Ricardo Rosano. La convención será el próximo jueves.

Treinta y Tres

Los blancos ya tienen decididos presentarse con tres candidatos en Treinta y Tres. Uno será Ramón da Silva, actual Secretario General de la Intendencia, que tiene el apoyo de parte de Alianaza Nacional y de la mayoría del sartorismo; Mario Silvera, exdiputado que se presenta por Todos; y el exdiputado José Quintín Olano, que recibe también apoyo de parte de Alianza. Todavía hay negociaciones desde el Partido Nacional para generar una alianzas con Cabildo Abierto, Partido de la Gente y el Independiente.

En tanto que el Partido Colorado ya tiene decidido a Hugo Lima, como aspirante por el sanguinettismo, mientras aún falta el nombre de la pata talvista.

Los candidatos por el Frente Amplio son tres: Mario Mota, el exdirector del hospital del departamento, quien recibe el apoyo de la Liga Federal y Progresistas (de Mario Bergara); Fernando Techera, edil, con la 2121; y el diputado José Luis Acosta, que recibe el aval del MPP, Partido Comunista y Partido Socialista. Habría también, pese a las diferencias a nivel nacional, una alianza entre la Liga Federal y la 2121 para presentar los mismos nombres en la plancha de ediles.