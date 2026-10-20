Desde "el ministro no existe" a "es la vuelta de Bonomi": oposición reaccionó a las cifras de homicidios

Tras la publicación este martes de las cifras de delitos registrados por el Ministerio del Interior (MI) en el tercer trimestre del 2026, tanto legisladores de la oposición como del oficialismo realizaron sus interpretaciones y lecturas sobre la gestión del gobierno en materia de seguridad pública.

Uno de los números más comentados fue el de los homicidios: según lo difundido por el Área de Estadística y Criminología Aplicada de la cartera, estos llegaron a 312 entre enero y setiembre, lo que representa un aumento de 13% con respecto al mismo período de 2025. Además la cifra se distribuye en 97 asesinatos durante el primer trimestre, 104 en el segundo y 111 en el tercero, un incremento consecutivo entre los tres períodos.

El senador nacionalista Javier García, apuntó en rueda de prensa que el ministro Carlos Negro “no existe”, y que su silla está “absolutamente vacía” mientras transcurre un año “histórico” en aumento de los asesinatos.

“El gobierno no tiene rumbo en materia de seguridad. El ministro se ha dedicado a hacer anuncios pomposos pero tiene resultados espantosos, desastrosos”, sentenció, recordando las discusiones sobre el uso de vehículos blindados, -que “no servían para nada”, valoró- y el Plan Nacional de Seguridad Pública, que “nadie se acuerda de nada”.

El legislador también consideró que los resultados “ya dejaron” de ser “responsabilidad” de Negro, y que ahora debe “hacerse cargo” el presidente de la República, Yamandú Orsi. A su entender, el lugar del titular del ministerio debe ocuparse con alguien que “ejerza la autoridad”, más allá de los temas “ideológicos” en la interna del Frente Amplio.

El senador colorado Pedro Bordaberry fue otra figura de la oposición que se refirió al tema. Dijo que el “mal resultado” ya se podía prever desde la interpelación a Negro en el Senado de abril, y reprobó el tiempo que el gobierno se tardó para presentar el Plan de Seguridad.

“Es la vuelta de la estrategia y los fundamentos de política de seguridad de (Eduardo) Bonomi, de Daisy Tourné, todas esas cosas que fracasaron”, evaluó. En ese sentido, se distanció un tanto de García y dijo que no se trata de un “relevo” de Negro ni de adjudicar responsabilidades a Orsi, sino de no repetir la “orientación” de otros gobiernos.

Pedro Bordaberry en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

“Tenemos que hacer más procedimientos, poner a funcionar de una vez por todas el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hay que hablar de los allanamientos nocturnos, pero no solamente para ingresar a un lugar para combatir a los que están delinquiendo, sino poder ingresar como concepto de que la autoridad, la Justicia, la Ley, el Estado, no tiene ningún lugar vedado en el Uruguay”. expresó.

Gobierno "ha golpeado duramente al narcotráfico"

El senador frenteamplista Daniel Caggiani sostuvo por su parte que las cifras del MI “son buenas porque bajan los niveles de delitos en general” -incluyendo abigeatos, hurtos y rapiñas- pero también “preocupantes”, en referencia a los homicidios.

“Yo creo que en la medida en que se vaya destinando mayores niveles de tecnología, más integración de personal policial, no solamente a la labor de patrullaje y también de prevención, eso sin duda puede ir mejorando”, sostuvo.

Ante las críticas y alusiones de la oposición a un relevo de Negro, Caggiani dijo que “desde el 2 de marzo están pidiendo la renuncia del ministro. Es el ‘renunciá Bonomi’, ahora ´renunciá Negro’. No es el comportamiento que nosotros tuvimos cuando fuimos oposición”. A su entender, antes de pedir la renuncia de Negro, la oposición debe enfocarse en “proponer” y acordar políticas de seguridad, cosa en la que “no se ponen de acuerdo”.

También respondió a las críticas el senador oficialista Gustavo González, quien aseguró que “el Ministerio del Interior ha golpeado duramente al narcotráfico últimamente”, y eso “pone nerviosos” a los distintos clanes, “lo cual eleva la ferocidad de las batallas”.

Gustavo González, senador del Frente Amplio, en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Criticó a quienes buscan hacer “politiquería barata” con el tema de la seguridad, y dijo que si bien preocupan los homicidios, y que es cierto que “el narcotráfico ya está instalado en el país desde hace tiempo”, al momento la gestión de Negro logró bajar otras cifras de delitos. Hay que “seguir dando la pelea”, alentó.