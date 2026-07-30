Danza defendió denuncia al exdirector del Hemocentro de Maldonado luego de que ASSE le iniciara un sumario

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, se refirió este jueves a la denuncia penal que se presentó contra el exdirector del Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo, a quien se le inició una investigación administrativa. El jerarca dijo que se realizó todo bajo "el debido proceso administrativo" y que los resultados de la investigación "arrojan datos que refieren a cosas delicadas".

La denuncia sobre Curbelo fue por hechos presuntamente delicitivos ocurridos durante su gestión al frente del Hemocentro. La investigación administrativa dio cuenta de "un volumen sustancial" de casos en los que el hemocentro no le comunicó, como establecen las normas, a un donante de sangre que los resultados de “una anormalidad significativa detectada en sus estudios y brindarle las indicaciones necesarias para prevenir eventuales consecuencias para su salud y la de terceros”.

Danza dijo en una rueda de prensa tras comparecer en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Poder Legislativo que se realizó "todo el debido proceso administrativo".

"Se hizo una investigación administrativa donde [Curbelo] fue a declarar, como van todos los funcionarios de ASSE, y ahora se resolvió instruir sumario y se darán todas las garantías del debido proceso", indicó Danza.

Precisó que los resultados de esta investigación "arrojan datos que refieren a cosas delicadas". Además, consideró que "lo mejor" para la administración es "explicar qué pasó con los pacientes que habían dado positivo en algunos estudios" y que "debieron ser aconsejados" con dejar de donar.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, en conferencia de prensa. Foto: Darwin Borrelli

Curbelo arremetió contra ASSE: "Mi gestión fue transparente"

Curbelo cuestionó el procedimiento administrativo iniciado en su contra por parte del directorio de ASSE y denunció que se enteró por la prensa de nuevas actuaciones que lo involucran, antes de haber sido notificado oficialmente.

En una carta, a la que accedió El País, Curbelo sostuvo que se trataría de un nuevo episodio en el que toma conocimiento de decisiones que lo afectan "directamente a través de la prensa y no por los canales formales". A su entender, esa situación confirma la existencia de una estrategia orientada a "desprestigiar" su imagen, su trayectoria y el trabajo que realizó al frente del Hemocentro de Maldonado.

Jorge Curbelo, ex director técnico del Hemocentro de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

El exjerarca afirmó que fue cesado de su cargo "sin una investigación previa" y bajo el argumento de "genéricas razones de servicio". Según indicó, posteriormente se impulsó una investigación administrativa "con el objetivo de justificar, de forma tardía, la decisión ya adoptada".

Denuncia falta de respuestas por parte de ASSE

Curbelo aseguró que durante el proceso no se le comunicó formalmente de qué se lo acusa ni tuvo acceso a los antecedentes en los que se basa la investigación. También sostuvo que se le impidió concurrir acompañado por su abogado y que las autoridades "no respondieron" a sus solicitudes para contar con las garantías que, según afirmó, "reconocen los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay".

En ese sentido, consideró que las actuaciones desarrolladas hasta el momento son "nulas" y cuestionó haber sido convocado en calidad de testigo en una investigación que, a su juicio, tiene como finalidad atribuirle responsabilidades, lo que entiende "contradice las normas de procedimiento de ASSE".

Cartel de ASSE. Foto: ASSE

Asimismo, manifestó su preocupación por la difusión pública de los pasos que seguiría la administración antes de que él recibiera las correspondientes notificaciones. Señaló que, de confirmarse esa filtración, además del perjuicio reputacional, patrimonial y moral que dice sufrir, "se afectaría el Estado de Derecho y las garantías de cualquier ciudadano sometido a un procedimiento administrativo".

Pese a los cuestionamientos, Curbelo defendió su gestión al frente del Hemocentro Regional de Maldonado, la que calificó de "transparente y orientada a proteger los intereses de la comunidad". También destacó que "el servicio obtuvo certificaciones de calidad otorgadas por entidades independientes" y afirmó que espera tener finalmente "la oportunidad de ejercer su defensa con las debidas garantías".